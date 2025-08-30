Jak ustawić komputer, żeby wyłączył się o danej godzinie?

Jeśli zostawimy włączony komputer, zazwyczaj będzie on pracował, aż rozładuje mu się bateria lub wyłączy się zasilanie. Istnieją jednak sposoby, aby wyłączyć komputer po czasie. Można samodzielnie zaplanować i ustawić wyłączenie komputera o danej godzinie. Chcesz wiedzieć, jak automatycznie wyłączyć komputer z systemem Windows? Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów.

Ty śpisz, a komputer dalej włączony? Lepiej zaplanuj jego automatyczne wyłączenie
Ty śpisz, a komputer dalej włączony? Lepiej zaplanuj jego automatyczne wyłączenie

Spis treści:

  1. Jak wyłączyć komputer po czasie?
  2. Jak zaplanować i ustawić wyłączenie komputera o danej godzinie?
  3. Wiemy, jak automatycznie wyłączyć komputer. A jak anulować automatyczne wyłączenie?

Jak wyłączyć komputer po czasie?

Aby wyłączyć komputer po dokładnie wyznaczonym czasie, skorzystaj z aplikacji Wiersz polecenia (CMD). Jest to terminal tekstowy w systemie Windows 11 (oraz w poprzednich wersjach, jeżeli korzystasz np. z Windows 10 lub starszych systemów). Starsi użytkownicy na pewno pamiętają pisanie poleceń tekstowych w MS-DOS. Program CMD (Command Prompt) nie jest jednak DOS-em, lecz interpreterem poleceń dla systemu Windows. Oto jak przy jego pomocy wyłączyć komputer po czasie.

1. Otwórz menu Start i wpisz "cmd". Wyszukiwarka zasugeruje aplikację Wiersz polecenia. W opcjach wyświetlonych obok kliknij Uruchom jako administrator, aby otworzyć okno aplikacji.

2. Aby wyłączyć komputer po godzinie, w oknie Wiersza polecenia wpisz komendę shutdown -s -t 3600. W tym przypadku 3600 oznacza liczbę sekund. Możesz wprowadzić również inną liczbę. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Czarny ekran wiersza poleceń systemu Windows z poleceniem shutdown wywołanym przez użytkownika, ustawiającym wyłączenie komputera po określonym czasie.
Jak wyłączyć komputer po czasie? Skorzystaj z aplikacji Wiersz polecenia (CMD)

4. W prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się powiadomienie, że system Windows zostanie zamknięty w ciągu 60 minut (lub w innym ustawionym przez ciebie czasie).

Okno systemowe z ostrzeżeniem o nadchodzącym wylogowaniu i zamknięciu systemu Windows za 60 minut, z informacją o rozpoczęciu zamykania w piątek.
Po ustawieniu automatycznego wyłączenia komputera system Windows wyświetla powiadomienie

Jak zaplanować i ustawić wyłączenie komputera o danej godzinie?

Jeśli zamiast nastawiać sekundnik, wolisz wybrać konkretną godzinę wyłączenia komputera, możesz to zaplanować w aplikacji Harmonogram zadań. To narzędzie znane użytkownikom systemu Windows od wielu dekad. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pozwala ono również ustawić wyłączenie komputera o konkretnej godzinie. Pokazujemy, jak to zrobić.

1. Otwórz menu Start i zacznij wpisywać "harmonogram". Wyszukiwarka wyświetli podpowiedź Harmonogram zadań. Kliknij nazwę aplikacji, aby ją uruchomić.

2. W oknie Harmonogramu zadań, w menu po prawej kliknij opcję Utwórz zadanie podstawowe.

Okno programu Harmonogram zadań w systemie Windows z widocznymi szczegółami dotyczących zaplanowanych zadań systemowych oraz panelami opcji po lewej i prawej stronie.
Harmonogram zadań pozwala zaplanować różne akcje w systemie Windows

3. W kreatorze tworzenia zadań podstawowych wpisz nazwę zadania, np. "Wyłączanie komputera", i kliknij Dalej.

Okno programu Harmonogram zadań w systemie Windows z widocznym kreatorem tworzenia nowego zadania podstawowego opisanym jako 'Wyłączanie komputera'.
Wpisz nazwę zadania, np. "Wyłączenie komputera"

4. W sekcji Wyzwalacz wybierz, kiedy ma być uruchomione zadanie, np. jeden raz, przy logowaniu, codziennie itd.

Okno kreatora tworzenia zadań w harmonogramie zadań systemu Windows z zaznaczoną opcją uruchomienia zadania tylko jeden raz, w tle widoczna główna aplikacja harmonogramu.
Wybierz, jak często zadanie wyłączenia komputera ma się aktywować

5. Po wybraniu "Jeden raz" harmonogram prosi o podanie daty i godziny. Ustaw, kiedy komputer ma się wyłączyć, i przejdź dalej.

Okno kreatora tworzenia zadań harmonogramu na komputerze z systemem Windows z ustawioną opcją wykonania zadania jeden raz, podświetloną datą i godziną uruchomienia zadania.
Wybierz datę i godzinę, o której komputer ma się automatycznie wyłączyć

6. W zakładce Akcja zaznacz opcję Uruchom program i kliknij Dalej.

Okno kreatora tworzenia zadań harmonogramu w systemie Windows, z wybraną opcją uruchomienia programu po spełnieniu określonego warunku, w tle widoczne elementy interfejsu programu.
Wybierz opcję "Uruchom program". W rzeczywistości planujemy bowiem uruchomienie tego samego programu, co przez Wiersz polecenia

7. W polu Program/skrypt wpisz shutdown.exe, a w polu Dodaj argumenty (opcjonalne) wpisz /s /f /t 0. Dzięki temu o podanej wcześniej godzinie uruchomi się program wyłączający komputer i programy, działający bez opóźnienia (czas = 0 sekund). Kliknij przycisk Dalej.

Okno kreatora harmonogramu zadań w systemie Windows, w którym użytkownik konfiguruje uruchamianie programu shutdown.exe wraz z argumentami, wyświetlane są szczegóły zadania oraz przyciski nawigacyjne.
Zaplanuj uruchomienie programu shutdown.exe i nie zapomnij o argumentach

8. Zobaczysz podsumowanie zadania. Teraz możesz kliknąć Zakończ.

Okno kreatora zadań harmonogramu systemu Windows z podsumowaniem nowego zadania o nazwie Wyłączanie komputera, które ma uruchomić program służący do wyłączenia komputera o określonej godzinie.
Podsumowanie zadania automatycznego wyłączenia komputera. Gdy wszystko jest OK, możesz zakończyć

Wiemy, jak automatycznie wyłączyć komputer. A jak anulować automatyczne wyłączenie?

W poprzednich punktach zaprezentowaliśmy, jak automatycznie wyłączyć komputer. Warto też sprawdzić, jak to anulować. W końcu możemy się rozmyślić i zapragnąć, by PC działał nadal. Dobra wiadomość jest taka, że można to odkręcić. Oto dwa sposoby w zależności od wybranej wcześniej aplikacji.

Anulowanie wyłączenia w Wierszu polecenia

1. Aby anulować automatyczne wyłączenie komputera po czasie, wcześniej zaplanowane w Wierszu polecenia, w oknie tej aplikacji wprowadź komendę shutdown /a i naciśnij Enter.

Okno wiersza polecenia systemu Windows z wpisanymi poleceniami wyłączenia komputera oraz zamknięcia systemu po określonym czasie.
Poleceniem "shutdown /a" zakończysz zaplanowane wyłączenie komputera po czasie

2. Automatyczne wyłączenie komputera zostało anulowane, o czym mówi powiadomienie w prawym dolnym rogu ekranu.

Komunikat systemowy Windows z informacją o anulowaniu wylogowywania oraz anulowaniu zaplanowanego zamknięcia komputera.
System Windows wyświetla powiadomienie o anulowanym wyłączeniu komputera

Anulowanie wyłączenia w Harmonogramie zadań

1. Aby anulować wyłączenie komputera o danej godzinie, w aplikacji Harmonogram zadań, w menu po lewej kliknij pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań. Na liście znajdziesz utworzone wcześniej zadanie.

Interfejs programu Harmonogram zadań w systemie Windows z widoczną listą zaplanowanych zadań oraz szczegółowymi opcjami zarządzania zadaniami po prawej stronie. Wybrana jest opcja związana z wyłączaniem komputera.
Wyłącz lub usuń zaplanowane zadanie w aplikacji Harmonogram zadań. Znajdziesz je na liście

2. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyłącz. Możesz też kliknąć opcję Usuń, aby zupełnie usunąć je z listy i harmonogramu.

To dwa najpopularniejsze, dostępne dla każdego sposoby na wyłączanie komputera o zaplanowanej godzinie lub po zaplanowanym czasie. Może z nich korzystać każdy w Windows i nie potrzeba do tego instalować żadnego oprogramowania. Są też jednak alternatywne sposoby, np. program do wyłączania komputera typu "Zamykacz", jednak wymagają one pobrania z internetu, co nie zawsze jest możliwe lub bezpieczne.

Ponadto niektóre odtwarzacze filmów i muzyki mają opcję w rodzaju "Wyłącz komputer po zakończeniu odtwarzania". Dzięki temu, gdy skończy się playlista albo film (a ty już śpisz), komputer wyłączy się automatycznie i nie będzie niepotrzebnie pobierał prądu.

