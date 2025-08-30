Jak wyłączyć komputer po czasie?

Aby wyłączyć komputer po dokładnie wyznaczonym czasie, skorzystaj z aplikacji Wiersz polecenia (CMD). Jest to terminal tekstowy w systemie Windows 11 (oraz w poprzednich wersjach, jeżeli korzystasz np. z Windows 10 lub starszych systemów). Starsi użytkownicy na pewno pamiętają pisanie poleceń tekstowych w MS-DOS. Program CMD (Command Prompt) nie jest jednak DOS-em, lecz interpreterem poleceń dla systemu Windows. Oto jak przy jego pomocy wyłączyć komputer po czasie.

1. Otwórz menu Start i wpisz "cmd". Wyszukiwarka zasugeruje aplikację Wiersz polecenia. W opcjach wyświetlonych obok kliknij Uruchom jako administrator, aby otworzyć okno aplikacji.

2. Aby wyłączyć komputer po godzinie, w oknie Wiersza polecenia wpisz komendę shutdown -s -t 3600. W tym przypadku 3600 oznacza liczbę sekund. Możesz wprowadzić również inną liczbę. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Jak wyłączyć komputer po czasie? Skorzystaj z aplikacji Wiersz polecenia (CMD) Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

4. W prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się powiadomienie, że system Windows zostanie zamknięty w ciągu 60 minut (lub w innym ustawionym przez ciebie czasie).

Po ustawieniu automatycznego wyłączenia komputera system Windows wyświetla powiadomienie Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Jak zaplanować i ustawić wyłączenie komputera o danej godzinie?

Jeśli zamiast nastawiać sekundnik, wolisz wybrać konkretną godzinę wyłączenia komputera, możesz to zaplanować w aplikacji Harmonogram zadań. To narzędzie znane użytkownikom systemu Windows od wielu dekad. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pozwala ono również ustawić wyłączenie komputera o konkretnej godzinie. Pokazujemy, jak to zrobić.

1. Otwórz menu Start i zacznij wpisywać "harmonogram". Wyszukiwarka wyświetli podpowiedź Harmonogram zadań. Kliknij nazwę aplikacji, aby ją uruchomić.

2. W oknie Harmonogramu zadań, w menu po prawej kliknij opcję Utwórz zadanie podstawowe.

Harmonogram zadań pozwala zaplanować różne akcje w systemie Windows Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

3. W kreatorze tworzenia zadań podstawowych wpisz nazwę zadania, np. "Wyłączanie komputera", i kliknij Dalej.

Wpisz nazwę zadania, np. "Wyłączenie komputera" Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

4. W sekcji Wyzwalacz wybierz, kiedy ma być uruchomione zadanie, np. jeden raz, przy logowaniu, codziennie itd.

Wybierz, jak często zadanie wyłączenia komputera ma się aktywować Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

5. Po wybraniu "Jeden raz" harmonogram prosi o podanie daty i godziny. Ustaw, kiedy komputer ma się wyłączyć, i przejdź dalej.

Wybierz datę i godzinę, o której komputer ma się automatycznie wyłączyć Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

6. W zakładce Akcja zaznacz opcję Uruchom program i kliknij Dalej.

Wybierz opcję "Uruchom program". W rzeczywistości planujemy bowiem uruchomienie tego samego programu, co przez Wiersz polecenia Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

7. W polu Program/skrypt wpisz shutdown.exe, a w polu Dodaj argumenty (opcjonalne) wpisz /s /f /t 0. Dzięki temu o podanej wcześniej godzinie uruchomi się program wyłączający komputer i programy, działający bez opóźnienia (czas = 0 sekund). Kliknij przycisk Dalej.

Zaplanuj uruchomienie programu shutdown.exe i nie zapomnij o argumentach Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

8. Zobaczysz podsumowanie zadania. Teraz możesz kliknąć Zakończ.

Podsumowanie zadania automatycznego wyłączenia komputera. Gdy wszystko jest OK, możesz zakończyć Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Wiemy, jak automatycznie wyłączyć komputer. A jak anulować automatyczne wyłączenie?

W poprzednich punktach zaprezentowaliśmy, jak automatycznie wyłączyć komputer. Warto też sprawdzić, jak to anulować. W końcu możemy się rozmyślić i zapragnąć, by PC działał nadal. Dobra wiadomość jest taka, że można to odkręcić. Oto dwa sposoby w zależności od wybranej wcześniej aplikacji.

Anulowanie wyłączenia w Wierszu polecenia

1. Aby anulować automatyczne wyłączenie komputera po czasie, wcześniej zaplanowane w Wierszu polecenia, w oknie tej aplikacji wprowadź komendę shutdown /a i naciśnij Enter.

Poleceniem "shutdown /a" zakończysz zaplanowane wyłączenie komputera po czasie Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

2. Automatyczne wyłączenie komputera zostało anulowane, o czym mówi powiadomienie w prawym dolnym rogu ekranu.

System Windows wyświetla powiadomienie o anulowanym wyłączeniu komputera Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Anulowanie wyłączenia w Harmonogramie zadań

1. Aby anulować wyłączenie komputera o danej godzinie, w aplikacji Harmonogram zadań, w menu po lewej kliknij pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań. Na liście znajdziesz utworzone wcześniej zadanie.

Wyłącz lub usuń zaplanowane zadanie w aplikacji Harmonogram zadań. Znajdziesz je na liście Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

2. Kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyłącz. Możesz też kliknąć opcję Usuń, aby zupełnie usunąć je z listy i harmonogramu.

To dwa najpopularniejsze, dostępne dla każdego sposoby na wyłączanie komputera o zaplanowanej godzinie lub po zaplanowanym czasie. Może z nich korzystać każdy w Windows i nie potrzeba do tego instalować żadnego oprogramowania. Są też jednak alternatywne sposoby, np. program do wyłączania komputera typu "Zamykacz", jednak wymagają one pobrania z internetu, co nie zawsze jest możliwe lub bezpieczne.

Ponadto niektóre odtwarzacze filmów i muzyki mają opcję w rodzaju "Wyłącz komputer po zakończeniu odtwarzania". Dzięki temu, gdy skończy się playlista albo film (a ty już śpisz), komputer wyłączy się automatycznie i nie będzie niepotrzebnie pobierał prądu.

