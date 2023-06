Przed wyjazdem na wakacje trzeba dopilnować wielu rzeczy — zamówić hotel, kupić bilet lub zatankować samochód , spakować się... Dbając o swoje bezpieczeństwo i komfort w podróży, nie powinniśmy zapominać również o bezpieczeństwie swojego mieszkania czy domu. Nie chodzi tu tylko o to, kto będzie podlewał kwiaty pod naszą nieobecność. Trzeba też zastanowić się, które urządzenia pozostawimy podpięte do źródła prądu, a których lepiej nie wyłączać. Dlaczego to tak istotne?

Reklama

Po co odłączać urządzenia z gniazdka przed wyjazdem na urlop?

Jest wiele ważnych powodów, dla których warto wyłączać niektóre urządzenia z gniazdka przed wyjazdem na wakacje. Oto trzy najistotniejsze:

Oszczędności — choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, wiele urządzeń pobiera energię elektryczną nawet gdy są w trybie czuwania. Nie warto utrzymywać ich w stanie gotowości, gdy jesteśmy często wiele kilometrów od domu. Przyjdzie nam bowiem za to zapłacić.





— choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, wiele urządzeń pobiera energię elektryczną nawet gdy są w trybie czuwania. Nie warto utrzymywać ich w stanie gotowości, gdy jesteśmy często wiele kilometrów od domu. Przyjdzie nam bowiem za to zapłacić. Ostrożność — w czasie czyjejś nieobecności mogą zdarzyć się na przykład przerwy w dostawie prądu lub gwałtowne burze . Lepiej więc zabezpieczyć się przed podobnymi, niespodziewanymi wydarzeniami i wyłączyć niektóre urządzenia z prądu.





— w czasie czyjejś nieobecności mogą zdarzyć się na przykład przerwy w dostawie prądu lub gwałtowne . Lepiej więc zabezpieczyć się przed podobnymi, niespodziewanymi wydarzeniami i wyłączyć niektóre urządzenia z prądu. Bezpieczeństwo — zmniejsza się ryzyko na przykład, że coś się zapali. Podobne sytuacje zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają. Nie będzie z nimi łatwo walczyć, jeśli jesteśmy na wakacjach. Lepiej więc wyłączyć niepotrzebne urządzenia z sieci elektrycznej.

Zdjęcie Co wyłączyć przed urlopem? By zminimalizować ryzyko na przykład pożaru, niepotrzebne urządzenia elektryczne powinny zostać odłączone od źródła prądu. / 123RF/PICSEL

Co wyłączyć, gdy cię nie będzie w domu?

Niektóre urządzenia powinny pozostać włączone do źródła prądu, jednak większość z nich można wypiąć z gniazdka. O jakie urządzenia chodzi?

Telewizor, konsola do gier, dekoder — to wszystko urządzenia, które pobierają prąd również w trybie czuwania, o czym świadczy świecąca się dioda. Nie będziemy z nich korzystać, gdy jesteśmy na urlopie, więc nie ma sensu pozostawiać ich włączonych.





— to wszystko urządzenia, które pobierają prąd również w trybie czuwania, o czym świadczy świecąca się dioda. Nie będziemy z nich korzystać, gdy jesteśmy na urlopie, więc nie ma sensu pozostawiać ich włączonych. Komputer i związane z nim urządzenia. Monitory, drukarki czy skanery nie są potrzebne, gdy domownicy są nieobecni.





Monitory, drukarki czy skanery nie są potrzebne, gdy domownicy są nieobecni. Inteligentne urządzenia domowe. Wyjeżdżając na wakacje, należy pozostawić włączone urządzenia związane z kwestiami bezpieczeństwa, jak na przykład kamery. Inteligentne oświetlenie nie jest jednak potrzebne, gdy nikogo nie ma w domu.

Przed wyjazdem na urlop lepiej też zakręcić centralne zawory wody, ogrzewania i zawór gazu. Warto też wyłączyć bezpieczniki, ale tylko te, które nie będą potrzebne - a zatem należy pozostawić ten obwód elektryczny, który przypisany jest do lodówki.

Zdjęcie Przygotowując się do wyjazdu, zadbajmy też o bezpieczeństwo swojego domu czy mieszkania. Monitoring czy router Wi-Fi powinny pozostać włączone. / 123RF/PICSEL

Tych rzeczy nie wyłączaj

W domu należy pozostawić włączone tylko te urządzenia, których praca jest absolutnie konieczna. Wielu osobom od razu przychodzi na myśl lodówka . Rzeczywiście, zwykle przechowujemy w niej produkty żywnościowe, czekające na nasz powrót z urlopu. Warto więc pozostawić ją włączoną lub - o ile to możliwe - przełączyć ją w tak zwany wakacyjny tryb pracy.

Co jeszcze powinno pozostać włączone?

Pompy ściekowe i urządzenia, których przeznaczenia nie znamy — w nowoczesnym domu mogą się znajdować urządzenia, o których mamy jedynie ogólnie pojęcie. Lepiej więc ich nie wyłączać, dopóki nie będziemy pewni, że nie przyniesie to negatywnych skutków.





— w nowoczesnym domu mogą się znajdować urządzenia, o których mamy jedynie ogólnie pojęcie. Lepiej więc ich nie wyłączać, dopóki nie będziemy pewni, że nie przyniesie to negatywnych skutków. Podgrzewacze wody — jeśli ktoś wyjeżdża tylko na kilka dni, nie ma sensu wyłączać podgrzewacza wody. W zasadzie lepiej tego nigdy nie robić, lecz ewentualnie przełączyć go w tryb wakacyjny .





— jeśli ktoś wyjeżdża tylko na kilka dni, nie ma sensu wyłączać podgrzewacza wody. W zasadzie lepiej tego nigdy nie robić, lecz ewentualnie przełączyć go w . System HVAC — to system, który odpowiada za zapewnienie komfortu cieplnego i dba o stałą wymianę oraz jakość powietrza w domu. Nie ma potrzeby go wyłączać na czas urlopu , gdyż o wiele rozsądniej będzie go na ten okres właściwie zaprogramować.





— to system, który odpowiada za zapewnienie komfortu cieplnego i dba o stałą wymianę oraz jakość powietrza w domu. Nie ma potrzeby go wyłączać na czas , gdyż o wiele rozsądniej będzie go na ten okres właściwie zaprogramować. Router czy modem Wi-Fi - ich wyłączenie nie zaoszczędzi wiele energii, a przy tym może odciąć nas od ewentualnego kontaktu z inteligentnymi urządzeniami, które pozostają włączone.

Nie wyłączajmy również tych rzeczy, które mają zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Chodzi tu na przykład o monitoring. Można również pozostawić niektóre inteligentne rozwiązania, by zminimalizować ryzyko włamania. Jeśli na przykład będziemy sterować światłami w czasie naszej nieobecności, potencjalni złodzieje mogą pomyśleć, że nigdzie nie wyjechaliśmy. Mniej oszczędzimy, jednak zmniejszymy ryzyko włamania.

Czytaj też:

Jak odprawić się na samolot Wizzair za darmo? Spory wydatek na lotnisku

Ryanair dokładnie skontroluje twój bagaż podręczny. Co można zabrać?

Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2023. Od kiedy i co się zmieni?

Zobacz też: