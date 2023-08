Spis treści: 01 Jak sprawdzić stan baterii w laptopie?

02 Czy laptop może być podłączony do prądu cały czas?

03 Kiedy wymienić baterię w laptopie?

04 Czy laptop może działać bez baterii?

Jak sprawdzić stan baterii w laptopie?

Stan baterii w laptopie sprawdzisz w prawym dolnym rogu na pasku zdań (tuż obok godziny). Kierując kursor na ikonę baterii, wyświetlisz szczegółowe informacje (procent naładowania i czas pozostały do rozładowania baterii). Po naciśnięciu ikony przejdziesz do zaawansowanych ustawień.

W zależności od modelu i producenta urządzenia znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące zużycia, tryby ładowania czy funkcje oszczędzania baterii.

Czy laptop może być podłączony do prądu cały czas?

Chociaż wiele osób już dawno zmieniło komputer stacjonarny na mobilnego laptopa, to wiele z nich nie wie, jak prawidłowo go ładować - tak, aby bateria służyła nam jak najdłużej. Z założenia laptop powinien umożliwiać swobodną pracę, beż uwiązania do zasilania i gniazdka. Niestety, błędy popełniane podczas ładowania sprawiają, że w wielu urządzeniach baterie trzymają zaledwie kilkanaście minut, a czasami wcale. Wtedy laptop zmienia się de facto w urządzenie stacjonarne i nie wypełnia jednej ze swoich podstawowych funkcji.

Podstawowe zasady właściwego ładowania baterii w laptopie mówią, że:

Stan baterii litowo-jonowych od pierwszego dnia powinien być utrzymywany w zakresie od 20 do 90 proc. pełnego naładowania.

pełnego naładowania. Nie należy trzymać laptopa stale podłączonego do zasilacza.

Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii.

Pamiętaj też, że baterie litowo-jonowe i litowo-polimerowe, których obecnie używa się w laptopach, nie nadają się do formatowania. Zabieg polegający na całkowitym rozładowaniu baterii, a następnie pełnym naładowaniu sprawdzał się w przypadku akumulatorów niklowo-kadmowych, których nie używa się w laptopach.

Zdjęcie Wymiana wbudowanej baterii wymaga otwarcia dolnej pokrywy, co może być równoznaczne z utratą gwarancji. Jeżeli laptop jest nią jeszcze objęty, warto zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi. / 123RF/PICSEL

Jeżeli bateria jest intensywnie eksploatowana (wymagające programy lub gry), a my przyzwyczailiśmy się do stale podłączonego zasilacza - najlepiej będzie wymontować baterię i używać laptopa tak jak lżejszej wersji komputera stacjonarnego. Niestety, nie zawsze będzie to możliwe, coraz częściej baterie są wbudowane i nie da się ich po prostu odpiąć od laptopa. W takim przypadku konieczna będzie zmiana nawyków i odpinanie kabla od gniazda w momencie naładowania do 80-90 proc.

Kiedy wymienić baterię w laptopie?

Baterie w laptopie mają określoną żywotność. Wyraża się ją w cyklach, jeden cykl to pełne rozładowanie, a następnie ładowanie do 100 proc. Przeciętna bateria do laptopa powinna wytrzymać ok. 500-1000 cykli (bardzo dużo zależy tu od modelu i pojemności). Można sprawdzić, ile cykli "wyrobiła" już nasza bateria. W zależności od systemu operacyjnego:

laptopy z Windows: Start → Wiersz polecenia → wpisz polecenie powercfg/batteryreport → raport znajdziesz w folderze C:\WINDOWS\system32\battery-report.htmp;

→ raport znajdziesz w folderze laptopy z MacOS: Option → menu Apple → Informacje o systemie → Sprzęt → Zasilanie → zobaczysz listę z najważniejszymi informacjami o baterii.

Jeżeli bateria w laptopie naładowana do optymalnych 80-90 proc. wytrzymuje mniej niż godzinę, a w skrajnych przypadkach rozładowuje się tuż po odpięciu kabla zasilającego, wymiana będzie jedynym sposobem na poprawę sytuacji. Nie ma sposobu, który pozwoliłby zregenerować baterie litowo-jonowe używane się w laptopach (ale także innych urządzeniach).

Czy laptop może działać bez baterii?

Jeżeli mobilność nie jest dla ciebie priorytetem, a z laptopa korzystasz tak, jak z komputera stacjonarnego możesz po prostu wymontować baterię z laptopa i używać jej tylko w razie potrzeby. Taki zabieg znacznie wydłuży jej żywotność, należy jednak pamiętać, że w momencie odpięcia bateria powinna być naładowana w co najmniej 40-50 proc.

Laptop bez baterii będzie działał bez szwanku tak długo, jak będzie podpięty do zasilania - tym samym kablem, który służył do ładowania dotychczas. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najkrótsza przerwa w dostawie prądu (np. przypadkowe wypięcie zasilacza z gniazda) spowoduje natychmiastowe wyłączenie komputera i utratę niezapisanych danych.

