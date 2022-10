Ile prądu zżera laptop, którego nie odłączamy od ładowania?

Wiele osób zastanawia się, ile energii elektrycznej zużywa laptop, nie tylko podczas korzystania z niego, ale także w momencie, gdy mimo naładowanej baterii, pozostaje nadal podłączony do prądu.

Co prawda nie są to bardzo duże liczby w skali pojedynczego gospodarstwa, jednak myśląc globalnie, takie drobne czynności mogą robić dużą różnicę.

Ile prądu pobiera laptop?

To jak wysokie będzie zużycie energii elektrycznej przez laptopa, zależy w głównej mierze od jego parametrów oraz podzespołów. Jednak w porównaniu do komputera laptop pobiera o wiele mniej prądu, ponieważ nie musi go używać do uruchomienia innych elementów między innymi monitora czy głośników.

Co ciekawe, laptop pobiera najwięcej prądu w momencie uruchamiania go, a zużycie energii spada w chwili, gdy system operacyjny jest już gotowy do pracy. Jednak może ono ponownie wzrosnąć, kiedy uruchamiamy gry czy oglądamy filmy.

To ile prądu pobiera laptop, jest też zależne od samego sprzętu, ponieważ w przypadku laptopów ze średniej półki pobór będzie mniejszy niż w przypadku laptopów gamingowych. Przyjmuje się jednak, że średnio w sytuacji intensywnej pracy laptopa pobór prądu wynosi ok. 4,5-7 W na godzinę.

Jednak trzeba pamiętać, że jest to kwestia bardzo indywidualna, ponieważ sprzęt pobiera tyle energii, ile w konkretnej chwili potrzebuje, co zależne jest od ilości uruchomionych programów i sposobu używania laptopa, ale i od mocy samej ładowarki. Najlepszą metodą będzie sprawdzenie kosztów dla własnego laptopa, korzystając z kalkulatora zużycia energii.

Czy ładowarka podłączona do gniazdka pożera prąd, gdy nie ładujesz laptopa?

Często można zaobserwować, że nawet gdy nie ładujemy laptopa, podłączona ładowarka i tak się nagrzewa, co oznacza, że nieużywana ładowarka, która jest podłączona do gniazdka również pożera prąd. Nie są to jednak bardzo duże wartości.

Ładowarka podłączona do gniazdka, ale nie ładująca laptopa, przez 12 godzin dziennie zużywa około 2W energii.

Należy też pamiętać o tym, że niektóre ładowarki przeznaczone do starszych modeli laptopów, zużywają dwa, a czasem nawet kilka razy więcej energii niż ich nowsze odpowiedniki.

Czy naładowany laptop podłączony do ładowarki pobiera prąd?

Wiele osób korzystając z laptopa, nie odłącza od niego ładowarki nawet wtedy, gdy jest już naładowany. Czy w takim momencie laptop również będzie zużywał energię elektryczną?

Okazuje się, że urządzenia naładowane, ale nadal podłączone do ładowarki będą wciąż pobierać prąd. Ilość zużywanej energii wynosi wtedy około 65% tego, ile ładowarka pobierałaby prądu podczas zwykłego ładowania.

Oznacza to, że na przykład w przypadku, gdy nasz laptop pobierałby 5W na godzinę podczas ładowania, to naładowany, ale podłączony do ładowarki zużyje około 3,25W.

Jak ograniczyć zużycie prądu, używając laptopa?

Przy obecnie trwającym kryzysie energetycznym i rosnących cenach prądu, warto dowiedzieć się, jak ograniczyć pobór energii elektrycznej. Podpowiadamy, jak to zrobić:

Dobierz optymalną jasność ekranu na swoim laptopie

Wyłącz laptopa jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas

Odłącz ładowarkę, gdy jej nie używasz

Nie pozostawiaj włączonych programów, które działają w tle

Włącz tryb oszczędzania energii, zalecany przez producenta

Korzystaj z oryginalnych zasilaczy do laptopa

Wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz

Jeśli masz naładowaną baterię, nie używaj równocześnie ładowarki

Używaj listwy zasilającej

Usypiaj laptopa, gdy robisz sobie od niego krótką kilkunastominutową przerwę. Jeśli odchodzisz od niego na dłużej, to wtedy warto skorzystać z opcji hibernacji.

