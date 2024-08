Jeszcze w 1994 roku na terenie Chin był jeden most zawieszony na wysokości przekraczającej 120 metrów. Teraz, trzy dekady później, w kraju jest ponad 50 innych przepraw, których wysokość przekracza 152 metry. Cztery prowincje w zachodniej części kraju (Guizhou, Hubei, Junnan i Chongqing) mogą pochwalić się dziesiątką z dwunastu najwyższych mostów na świecie, w tym aktualnym rekordzistą.

Najwyższy most na świecie. Nie wierzyli, że się uda

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione.

Prawdopodobnie doskonale znacie ten cytat, nawet jeśli nie kojarzycie autora (powiedział to Nelson Mandela). W przypadku mostu Beipanjiang jest on jak najbardziej na miejscu, ponieważ konstrukcja była opisywana jako "niemożliwe osiągnięcie inżynieryjne Chin".

Ukończona w 2016 roku konstrukcja ciągnie się na długości 720 metrów i wznosi na wysokość 565 metrów, co sprawia, że stała się pierwszym mostem na świecie o wysokości przekraczającej 500 metrów. Stanowi przeprawę nad rzeką Beipan w miejscowości Dugexiang, w pobliżu granicy prowincji Guizhou i Junnan, w górzystym regionie południowo-zachodnich Chin.



Zdjęcie Most Beipanjiang, 2018 r. / ShakyIsles/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Most ma konstrukcję wantową (most podwieszany), co oznacza, że obciążenia z płyty przenoszone są na pylony, czyli charakterystyczne wysokie wieże przez ukośnie biegnące liny stalowe. Pozwala to na równomierne rozłożenie obciążenia i budowę większych rozpiętości przy mniejszej liczbie podpór. W praktyce przęsła znacznie przekraczające 900 metrów sprawiają, że tańsza jest budowa mostu wiszącego, z niższymi pylonami. Ale jak poradzono sobie w tym przypadku?

Zdjęcie Most Beipanjiang / HighestBridges/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

- Sztuka polega na tym, żeby nie naciągać zbyt mocno ani zbyt słabo każdej liny. Jeśli popełnisz błąd przy takim moście, płyta będzie falowała. - powiedział Simon Pitchers, członek Institution of Structural Engineers, w wywiadzie dla BBC Newshour, opowiadając o budowie mostu Beipanjiang.

Czy most Beipanjiang to szczyt inżynierii?

Budujemy coraz wyższe wieżowce. Aktualnie rekordzistą jest Burdż Chalifa o wysokości 828 metrów. Choć na razie nie ma wizualizacji, to według doniesień na północ od Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej ma stanąć drapacz chmur o niewyobrażalnej wysokości 2 kilometrów. Również w przypadku mostów inżynierowie nie spoczęli na laurach.

W prowincji Guizhou już trwa budowa mostu o wysokości projektowej 625 metrów. Według chińskich mediów ma zostać ukończony w 2025 roku.