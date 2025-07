Wraz z zespołem archeologów od 2021 do 2024 roku prowadził poszukiwania zaginionego miejsca w regionie środkowej Jordanii. Po ciężkich pracach badaczom udało się odnaleźć jego pozostałości w północno-zachodnim regionie miasta El-'Irāq, położonego na płaskowyżu Karak, historycznie znanego jako kraina Moab.

Tharais wzniesiono w czasach, gdy to miejsce wchodziło pod panowanie Cesarstwa Bizantyjskiego. Na miejscu odkryto uszkodzone kawałki ceramiki i ruiny kilku budowli, pasujące estetyką do konstrukcji bizantyjskich we wczesnym średniowieczu.