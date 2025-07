Co ciekawe, różne zwierzęta mogą wpływać na inne obszary naszego mózgu, i tak właściciele psów wykazywali się lepszą pamięcią, zarówno natychmiastową, jak i opóźnioną, natomiast posiadacze kotów wolniej tracili płynność słowną. Niestety, dobre wieści nie dotyczą wszystkich zwierząt domowych. Choć rybki czy ptaki potrafią być uroczymi towarzyszami, naukowcy nie zaobserwowali u ich właścicieli żadnych istotnych korzyści dla kondycji mózgu.

Badaczka wskazuje, że ryby i ptaki nie wiązały się z zauważalnym wpływem na zdolności poznawcze, mimo że często mówi się o ich korzystnym wpływie na samopoczucie właścicieli. Powodów może być kilka, np. krótki czas życia rybek może ograniczać emocjonalną więź między nimi a właścicielem, a posiadanie ptaków, choć fascynujące, może obniżać jakość snu z powodu hałasu, a zaburzenia snu są powiązane ze spadkiem funkcji poznawczych. Z kolei interakcje z psami i kotami są znacznie bardziej angażujące i wymagające, co może stanowić wyjątkową stymulację dla mózgu.

Inne badania dowodzą, że kontakt z psem zwiększa aktywność w przedniej części mózgu oraz poprawia uwagę i pobudzenie emocjonalne. W przypadku kotów zaobserwowano wzmożoną aktywność w korze przedczołowej oraz w tzw. zakręcie czołowym dolnym, co może wynikać z trudnego do przewidzenia, kapryśnego charakteru tych zwierząt. Badacze nie wykluczają również, że koty i psy zwiększają liczbę interakcji społecznych właściciela, co też sprzyja zachowaniu sprawności umysłowej.