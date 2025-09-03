Koleje Dolnośląskie przywróciły trasę z Jeleniej Góry do Karpacza kilka miesięcy temu. Do niedawno kursował tam skład ciągnięty przez lokomotywę spalinową. Dziś rozpoczynają się testy pociągu w połączeniu z pojazdem mającym napęd wodorowy, co KD zapowiedziało kilka tygodni temu.

Lokomotywa wodorowa firmy PESA na trasie do Karpacza

Koleje Dolnośląskie 3 września rozpoczynają testy lokomotywy wodorowej SM42-6Dn, którą opracowała bydgoska firma PESA. Pojazd po raz pierwszy wykorzystano w połączeniu z pociągiem rozkładowym. W 2023 r. odbył się przejazd z wagonami osobowymi, ale nie było to regularne połączenie.

Pierwszy pociąg z lokomotywą wodorową firmy PESA odjeżdża dziś z Jeleniej Góry o godzinie 11:33 i pojedzie do Karpacza, gdzie odbywa się Forum Ekonomiczne. Przyjazd planowany jest na około 12:00. SM42-6Dn pociągnie te same wagony, które dotychczas obsługiwane były z użyciem pojazdu spalinowego.

Koleje Dolnośląskie chcą zobaczyć, jak lokomotywa PESY sprawdza się w praktyce i kto wie, czy z czasem nie zagości ona na trasie Jelenia Góra - Karpacz na stałe.

Lokomotywa SM42-6Dn nie tylko na testach Kolei Dolnośląskich

Warto dodać, że w dniach 4-7 września pojazd będzie testowany także przez inną firmę. Mowa o Pol-Miedź Trans, który chce sprawdzić możliwości lokomotywy wodorowej PESY w połączeniu z wagonami towarowymi. Testy odbędą się na specjalnej infrastrukturze należącej do grupy kapitałowej KGHM w Polkowicach.

Kilka miesięcy temu SM42-6Dn testowali Szwedzi, którzy sprawdzali możliwości pojazdu przez ponad tydzień. Próby odbywały się z udziałem różnych klientów.

Lokomotywa wodorowa SM42-6Dn - co to za pojazd?

SM42-6Dn Hydrogen to w rzeczywistości zmodernizowana lokomotywa klasy SM42, w której umieszczono m.in. nową jednostkę napędową. Pojazd jest w stanie osiągać prędkość do 90 km/h i ma cztery silniki trakcyjne o mocy 180 kW każdy. Energię dostarczają dwa ogniwa wodorowe o mocy 85 kW. Kabina maszynisty znajduje się w środkowej części, co zwiększa komfort pracy oraz bezpieczeństwo.

Lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym to efekt modernizacji lokomotywy SM42. Jest pierwszym etapem realizowanego w PESA programu wdrożenia technologii wodorowych w napędach pojazdów szynowych

PESA zaprojektowała SM42-6Dn w ramach programu pojazdów zeroemisyjnych i została ona stworzona z myślą o ciągnięciu niewielkich składów towarowych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła jeździć z wagonami osobowymi, co właśnie sprawdzają w praktyce Koleje Dolnośląskie.

