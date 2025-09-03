Wystawa przygotowana przez Lenovo Polska połączy technologię ze sztuką na Hotel Warszawa Art Fair 2025

Hotel Warszawa Art Fair to pierwsze w Polsce targi sztuki współczesnej organizowane na terenie hotelu. Wydarzenie powstało dzięki współpracy galerzystek Gunii Nowik z Gunia Nowik Gallery, Marty Kołakowskiej z LETO, Justyny Wesołowskiej i Mariki Zamojskiej z Polana Institute oraz Likus Hotel and Restaurant Group. Jej celem jest wpisanie się w historię międzynarodowych targów sztuki organizowanych w hotelach, takich jak Gramercy International Art Fair w hotelu Gramercy w Nowym Jorku czy Felix Art Fair w hotelu Hollywood Roosevelt w Los Angeles.

W tym roku, wyjątkowo, wystawa Lenovo Polska zostanie podzielona na dwie strefy. W ekspozycji znajdującej się w pokoju 205 zamieszczona zostanie instalacja artystyczna, w której każdy uczestnik może wykonać skan własnej Aury i poznać wizualizację własnej energii. Instalacja inspirowana jest produktami z serii Aura Edition: Lenovo Yoga Slim 7i oraz ThinkPad X9. Dodatkowo, marka przygotowała przestrzeń poświęconą sztuce w znajdującym się w Hotelu Warszawa Showroomie Lenovo i Motorola. Showroom, który jest istotną częścią tego budynku od kwietnia 2025 roku, na czas wystawy zamieni się w instalację Zen Forest - zieloną oazę w centrum miasta, tworząc immersyjne doświadczenie Lenovo Flow.

"Dzięki partnerstwu z Lenovo Polska mamy możliwość zaprezentowania ekspozycji, w której technologia i sztuka wchodzą w bezpośredni dialog. Właśnie w tej przestrzeni rodzi się rozmowa o formie, znaczeniu i kreatywności. Liczę na to, że ta wystawa zainspiruje odbiorców do nowego spojrzenia na rolę technologii nie jako konkurencji, lecz jako rozszerzenia ludzkiej wyobraźni" - mówi Amanda Likus, współtwórczyni Hotel Warszawa Art Fair, promotorka sztuki współczesnej i inicjatorka działań artystycznych w przestrzeniach hotelowych.

Bilety na wydarzenie dostępne są na na platformie ebilet.pl

