Wystawa przygotowana przez Lenovo Polska połączy technologię ze sztuką na Hotel Warszawa Art Fair 2025

Warszawa, 3 września 2025 - Lenovo Polska po raz kolejny bierze udział w targach sztuki w Hotelu Warszawa. Podczas tegorocznego wydarzenia, w dniach 6 oraz 7 września firma zaprezentuje immersyjne doświadczenie łączące sztukę oraz najnowszą technologię w jednej z zaaranżowanych przestrzeni, a także w znajdującym się w Hotelu Warszawa Showroomie Lenovo i Motorola.

Hotel Warszawa Art Fair to pierwsze w Polsce targi sztuki współczesnej organizowane na terenie hotelu. Wydarzenie powstało dzięki współpracy galerzystek Gunii Nowik z Gunia Nowik Gallery, Marty Kołakowskiej z LETO, Justyny Wesołowskiej i Mariki Zamojskiej z Polana Institute oraz Likus Hotel and Restaurant Group. Jej celem jest wpisanie się w historię międzynarodowych targów sztuki organizowanych w hotelach, takich jak Gramercy International Art Fair w hotelu Gramercy w Nowym Jorku czy Felix Art Fair w hotelu Hollywood Roosevelt w Los Angeles.

Nowoczesny rozkładany laptop na czarnym stoliku obok wazonu z niebieskimi hortensjami i notesu, całość oświetlona naturalnym światłem przez białą firanę
W tym roku, wyjątkowo, wystawa Lenovo Polska zostanie podzielona na dwie strefy. W ekspozycji znajdującej się w pokoju 205 zamieszczona zostanie instalacja artystyczna, w której każdy uczestnik może wykonać skan własnej Aury i poznać wizualizację własnej energii. Instalacja inspirowana jest produktami z serii Aura Edition: Lenovo Yoga Slim 7i oraz ThinkPad X9. Dodatkowo, marka przygotowała przestrzeń poświęconą sztuce w znajdującym się w Hotelu Warszawa Showroomie Lenovo i Motorola. Showroom, który jest istotną częścią tego budynku od kwietnia 2025 roku, na czas wystawy zamieni się w instalację Zen Forest - zieloną oazę w centrum miasta, tworząc immersyjne doświadczenie Lenovo Flow.

"Dzięki partnerstwu z Lenovo Polska mamy możliwość zaprezentowania ekspozycji, w której technologia i sztuka wchodzą w bezpośredni dialog. Właśnie w tej przestrzeni rodzi się rozmowa o formie, znaczeniu i kreatywności. Liczę na to, że ta wystawa zainspiruje odbiorców do nowego spojrzenia na rolę technologii nie jako konkurencji, lecz jako rozszerzenia ludzkiej wyobraźni" mówi Amanda Likus, współtwórczyni Hotel Warszawa Art Fair, promotorka sztuki współczesnej i inicjatorka działań artystycznych w przestrzeniach hotelowych.

Bilety na wydarzenie dostępne są na na platformie ebilet.pl

Biała wanna wypełniona sztucznymi, niebieskimi kwiatami, na których umieszczony jest laptop z dynamiczną, jasną grafiką na ekranie; w tle widoczne lustro odbijające scenę oraz elementy dekoracyjne w odcieniach srebra i niebieskiego.
O firmie Lenovo

Lenovo to globalny lider technologiczny o przychodach w wysokości 57 mld USD, zajmujący 196. miejsce w rankingu Fortune Global 500 i obsługujący miliony klientów w 180 krajach każdego dnia. Firma Lenovo, największy na świecie producent komputerów z pełnym portfolio urządzeń obsługujących sztuczną inteligencję, przystosowanych do wdrażania rozwiązań na niej opartych i zoptymalizowanych pod tym kątem (w tym komputerów PC, stacji roboczych, smartfonów i tabletów), infrastruktury (serwery, pamięć masowa, urządzenia brzegowe, urządzenia do obliczeń o wysokiej wydajności i infrastruktura definiowana programowo), oprogramowania, rozwiązań i usług, osiągnęła swój sukces koncentrując się na śmiałej wizji dostarczania inteligentniejszych technologii dla wszystkich. Ciągłe inwestycje Lenovo w rewolucyjne innowacje pozwalają budować bardziej inkluzywną, inteligentniejszą przyszłość opartą na zaufaniu dla wszystkich ludzi na całym świecie. Firma Lenovo jest notowana na giełdzie w Hongkongu pod nazwą Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.lenovo.com, a najnowsze wiadomości w portalu StoryHub.

