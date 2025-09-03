ChatGPT nie działa. Wielka awaria OpenAI
Wszystko wskazuje na to, że doszło do gigantycznej awarii ChatGPT. Usługa OpenAI nie działa na wielu rynkach, a w serwisie downdetector spływają cały czas zgłoszenia.
OpenAI nie działa
ChatGPT to nic innego, jak model językowy, który został stworzony przez OpenAI. Generuje tekst, a także obrazy i inne informacje na podstawie zebranych danych. Posiada gigantyczny zbiór danych tekstowych, a także kodu. Pozwala to na wykorzystanie go w szerokim zakresie: od uzyskania odpowiedzi na proste pytania, poprzez pisanie artykułów, po tłumaczenia i programowanie.
Usługa wykorzystywana jest przez miliony ludzi na całym świecie, w tym uczniów. Rozwija się w błyskawicznym tempie, oferując coraz to nowsze możliwości. ChatGPT dostępny jest w dwóch wersjach: darmowej i płatnej. Ta druga oferuje nowsze i szybsze modele, a także więcej funkcji.
Pierwsza wersja programu, która stała się podstawą dla ChatGPT (model GPT-1), powstała w 2018 roku. Jednak to listopad 2022 roku jest uznawany za datę uruchomienia prototypu ChatGPT i udostępnienia go szerokiej publiczności, co zapoczątkowało jego gwałtowny wzrost popularności i dyskusje na jego temat.
Według danych z serwisu downdetector.pl OpenAI przestał działać tuż po godzinie 10 we wtorek. Na razie nie znamy przyczyn awarii, ale zgłoszenia stale spływają.