1. Skok z jednego z najwyższych bungee, Queenstown, 1400 zł

Pierwsza droga atrakcja to coś dla miłośników adrenaliny. Za 1400 zł można wykupić skok na bungee z wysokości 134 metrów. To aż 8 sekund lotu, który pozwoli ci poczuć się wolnym. Jednak może być równie przerażający.

Firma AJ Hackett, u której dostępna jest taka rozrywka, ma także w swojej ofercie huśtanie się nad przepaścią, wystrzelenie z katapulty czy przejazd tyrolką na dużych wysokościach. To zdecydowanie atrakcje warte uwagi, gdy jesteś w Nowej Zelandii.

2. Giraffe Manor, Nairobi, 3500 zł

Turyści przebywający w Nairobi w Kenii mogą odwiedzić specjalny dom przy którym żyje stado żyraf ugandyjskich. To jeden z najrzadszych gatunków na świecie. Inicjatywa sięga 1974 roku, kiedy wnuk szkockiego hrabi Jocka Lesliego Melviella kupił posiadłość i sprowadził do niej dwie zagrożone żyrafy ugandyjskie.

Miejsce ma do zaoferowania również spędzenie czasu przy rodzinie guźców oraz licznych egzotycznych ptakach. Za 3500 zł możemy spędzić wyjątkową noc w takiej posiadłości. Turyści, którzy już odwiedzili to miejsce zaznaczają, że trzeba uważać na jedzenie pozostawione w pokojach. Żyrafy lubią zaglądać przez okno i podjadać to co ludzie mają na talerzach.

3. Doświadczenie Masa omakase, Nowy Jork, 3800 zł

3800 zł to cena za osobę, jaką zapłacimy za niesamowite doznania smakowe w restauracji Masa, która znajduje się w Nowym Jorku. To miejsce może się pochwalić trzema gwiazdkami Michelin. Co dostaniemy za tyle wydanych pieniędzy?

W tej cenie otrzymujemy miejsce przy ladzie, które zapewnia widok na spektakularne przygotowywanie posiłków przez wykwalifikowany personel. Przez dwie godziny klienci mogą rozkoszować się potrawami najwyższej jakości. Warto zaznaczyć, że w te koszty nie są wliczone podatki czy napoje.

4. Wycieczka na Mount Everest, Nepal, 5400 zł

To nie będzie zwykła wycieczka na Mount Everest. Za 5400 zł Chętnych zabiera tam helikopter. Dzięki temu turyści nie muszą spędzać wielu dni na dotarcie na szczyt.

To nie tylko zwykła wycieczka na górę.

Podczas lotu turystom towarzyszą niesamowite widoki. To okazja do podziwiania nie tylko Mount Everestu, ale też innych szczytów Himalajów, jak Lhotse oraz Changtse. Takie krajobrazy z pewnością są warte tej ceny.

5. Trekking z gorylami, Rwanda, 6000 zł

Turyści przebywający w Rwandzie, a także Ugandzie oraz Kongo mają możliwość wzięcia udziału w trekkingu z gorylami. Podczas wędrówki zobaczyć w naturalnym środowisku ten zagrożony gatunek. Na jednej wycieczce może przebywać jedynie 8 osób, a w ciągu dnia odbywa się ich zaledwie 10.

Chętni muszą wykupić zezwolenie na trekking z gorylami, który kosztuje właśnie 6000 zł. Część pieniędzy z takiej atrakcji przeznaczana jest na prace konserwatorskie czy projekty edukacyjne.

6. Przejazd luksusowym pociągiem British Pullman, Wielka Brytania, 15 200 zł

15 tys. złotych to naprawdę wysoka za przejazd pociągiem. Mamy jednak możliwość podróżowania luksusowym, brytyjskim Pullmanem z 1951 roku. Klient, który zapłaci tyle pieniędzy, bierze udział w wyjątkowej grze z zagadką, która dotyczy morderstwa.

Poza tym ma do dyspozycji miejsce w prywatnym powozie zaprojektowanym przez Wesa Andresona, amerykańskiego reżysera. Będzie mógł do woli pić szampana, zjeść pięciodaniowy lunch, skorzystać do tego z pakietu win.





Posiłkom w pociągu towarzyszy specjalna zastawa i szkło, które wybierał Anderson. Wycieczkowicze otrzymają też na własność pudełko upominkowe i bukiet kwiatów.

7. Lot na biegun południowy, Chile, 240 000 zł

Lot na biegun południowy to zdecydowanie najdroższa atrakcja turystyczna na świecie. Za 240 tys. złotych podróżnik może skorzystać z oferty przelotu z Chile na Antarktydę i biegun południowy. Cena obejmuje natomiast więcej atrakcji niż sam lot.

W cenie dostajemy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Turyści śpią w namiocie na Antarktydzie przez siedem nocy. Można zwiedzić okolicę kempingu. W planie wycieczki jest też lot na samolotem na biegun południowy, na którym - za dodatkową opłatą - można spędzić noc.

