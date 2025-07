Naukowcy odkryli nowy sposób budowania struktur 3D z cząsteczek DNA

Naukowcom udało się stworzyć niezwykłe trójwymiarowe struktury oparte na cząsteczkach DNA. Sposoby na ich konstruowanie odkrył i opisał Oleg Gang i jego współpracownicy z laboratorium inżynierii chemicznej na Columbia Engineering. "Możemy teraz budować złożone, trójwymiarowe organizacje z samoorganizujących się nanokomponentów" - wyjaśnia profesor. Inżynierowie w niedawno opublikowanych artykułach naukowych wyjaśniają szczegóły ich nowej metody.

Podczas gdy budowanie wielkich konstrukcji przyszło ludziom o wiele łatwiej - powstawały one już w starożytności - to tworzenie trójwymiarowych struktur o blokach budulcowych tak małych, że widać je tylko pod mikroskopem, wymaga już nie lada wiedzy i technologii. W jaki sposób można organizować nanokomponenty? Naukowcy odkryli nową metodę. Potrafią oni składać nanocząsteczki (cząstki o wielkości 1-10 nm) w uporządkowane struktury 3D. Wykorzystują do tego cząstki DNA, które służą za woksele (najmniejsze elementy w 3D analogiczne do pikseli w 2D), wraz z kierunkowymi, adresowanymi wiązaniami, które naukowcy programują.

Kodowanie struktur 3D z cząstek DNA i ich wiązań Kahn, J.S., Minevich, B., Michelson, A. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

"Poprzez identyfikację wewnętrznych symetrii w powtarzających się, mezoskalowych motywach strukturalnych określamy zbiór wokseli, nazywany mezowokselem, które są składane w docelowe kryształy 3D" - czytamy w abstrakcie nowego artykułu w Nature Materials. "Stosujemy tę strategię montażu do tworzenia okresowych, uporządkowanych organizacji trójwymiarowych nanocząstek, wliczając w to struktury z elementami niskowymiarowymi, motywami heliakalnymi (...) oraz rozproszonym reflektorem Bragga".

DNA jako woksel (najmniejsza "cegiełka" tej konstrukcji) przyjmuje kształt oktaedryczny z ośmioma ścianami i łącznikami na każdym wierzchołku. Poprzez kodowanie DNA naukowcy mogą układać te cząstki niczym puzzle 3D. To oczywiście duże uproszczenie, a bardziej trafną analogią mogłaby być zagadka logiczna.

Naukowcy przypominają, że już wcześniej udało się wykorzystać materiały oparte na DNA do tworzenia cegieł, dwuwymiarowych origami, tablic perforowanych, kratownic i kwazikryształów - wszystkich w skali nano. Umożliwiają to właściwości fizykochemiczne samych cząstek DNA, w których naukowcy mogą bezpośrednio kodować złożone architektury z wykorzystaniem wiązania Watsona-Cricka. Metodą nanoinżynieryjną naukowcy niejako przekładają zaprojektowane przez siebie kształty na kod "zrozumiały" dla DNA.

Tworzenie struktury DNA przypominającej kryształy perowskitu za pomocą programowanych mezowokseli Kahn, J.S., Minevich, B., Michelson, A. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Istnieje tu analogia do druku 3D. Podobnie jak model 3D zaprojektowany w programie graficznym jest tłumaczony na kod maszynowy i instrukcje dla drukarki 3D, która drukuje obiekt fizyczny z tworzywa sztucznego, tak inżynierowie są w stanie pokierować cząstkami DNA i ich wiązaniami, by odwzorowały zaprojektowane przez nich struktury. Badacze nie korzystają jednak z popularnych edytorów 3D, lecz ze specjalistycznego algorytmu i oprogramowania Mapping Of Structurally Encoded aSsembly (MOSES), które bardziej przypomina programy typu CAD, tyle że operuje ono w nanoskali.

Co dalej? Czy takie nanomateriały oparte na DNA mają szansę się upowszechnić? "Jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia całkowicie od podstaw platformy nanoprodukcji 3D. Postrzegamy to jako 'nową generację druku 3D' w nanoskali, ale teraz dzięki mocy opartej na DNA samoorganizacji możemy uruchomić potężną, równoległą produkcję" - dodaje profesor Gang.

