Nowy rodzaj kryształu czasoprzestrzennego zadziwia swoim działaniem

W fotonicznym krysztale czasu fotony układają się we wzór, który powtarza się w czasie. Oznacza to, że fotony w krysztale są zsynchronizowane i spójne, co może prowadzić do konstruktywnej interferencji i wzmocnienia światła.

Mówi główny autor Xuchen Wang, nanoinżynier z Instytutu Technologii w Karlsruhe w Niemczech