Obecnie leczenie raka obejmuje przede wszystkim chirurgię, radioterapię i chemioterapię. Na horyzoncie pojawia się jednak perspektywa użycia technologii nanomateriałów w walce z nowotworami. Wykorzystując fizyczne i chemiczne właściwości nanomateriałów, możliwe jest precyzyjne dostarczanie leków do komórek nowotworowych . Wraz ze spersonalizowanym leczeniem opartym na indywidualnych profilach genetycznych, oferuje to najskuteczniejszą terapię.

Na ten moment jest to jeszcze metoda bardzo eksperymentalna, jednak największe instytuty badawcze na świecie starają się rozwijać te technologie. Takim jest Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), który) z powodzeniem opracował nanomateriał zdolny do jednoczesnego diagnozowania raka, leczenia i indukowania odpowiedzi immunologicznej.