Największy na świecie katamaran napędzany wodorem. Pomieści 1,5 tys. ludzi.

Na świecie powstają różne statki, które bazują na ekologicznych napędach. Niedawno wspominaliśmy wam o najdłuższym żaglowcu na całym globie . Teraz dowiadujemy się, że zostanie zbudowany największy katamaran na świecie, który ma być napędzany wodorem . To wspólny projekt Australijczyków oraz Szwedów.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem australijskiej stoczni Austal Australasia oraz szwedzkiego Gotlandsbolaget i powstanie w ramach programu Horizon X drugiej z wymienionych firm. Będzie to największy na świecie katamaran z napędem wodorowym, którego długość wyniesie 130 metrów . Umowę wycenia się na około 275 mln dolarów australijskich, czyli blisko 700 mln złotych.

Stocznia Austal Australasia zobowiązała się przy budowie statku wykorzystać "zielone aluminium". Powstaje ono w ekologicznym procesie, który znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Sam katamaran ma dostać taką konstrukcję, która umożliwi zmniejszenie zużycia paliwa.

Katamaran budowany w ramach programu Horizon X zostanie wykorzystany do zapewniania wygodnego połączenia między wyspą Gotlandia a stałym lądem Szwecj i. Prom będzie w stanie transportować do 1,5 tys. pasażerów oraz 400 pojazdów i wpisuje się w ekologiczną strategię kraju mającą na celu walkę ze skutkami zmian klimatu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa promu rozpocznie się w filipińskiej stoczni Austal w pierwszej połowie 2026 r. Statek powinien być gotowy w połowie 2028 r. i wtedy zostanie dostarczony do odbiorcy. Producent zamierza wykorzystać tutaj nowoczesny system napędowy, który integruje turbiny gazowe i parowe. Ma to pozwolić na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie emisji.