Chcesz być eko? Możesz płynąć żaglowcem przez Atlantyk

Maszt o wysokości 52 metrów z powierzchnią żagli wynoszącą 2,1 tys. mkw pozwala odbyć podróż ze średnią prędkością 11 węzłów (20 km/h). Jeśli wiatr jest sprzyjający, to żaglowce TOWT mogą rozpędzić się nawet do 17 węzłów (dla porównania tradycyjny kontenerowiec napędzany silnikiem porusza się ze średnią prędkością 14 węzłów). Co prawda zostały one wyposażone w silniki, jednak używane są jedynie przy wejściu do portu i cumowaniu przy nabrzeżu. TOWT szacuje, że mimo tego rozwiązania statki zmniejszają emisję dwutlenku węgla o ponad 90 proc. porównaniu do standardowych transportowców. Jeszcze lepiej wypada to w porównaniu z transportem lotniczym.

Nasz ślad węglowy wynosi od pięciu do dziesięciu kilogramów [na osobę], w porównaniu do około tony dwutlenku węgla emitowanego w przypadku lotu samolotem [z Paryża do Nowego Jorku].

Podróż z Francji do Nowego Jorku kosztuje obecnie 2550 euro. To średnio ok. 150 euro/dzień, ale niedługo ma wzrosnąć do około 200 euro/dzień, gdy usługa zostanie dopracowana. Cena obejmuje zakwaterowanie, posiłki i dostęp do internetu, a nie ma limitu bagażu, co daje przewagę nad podróżą samolotem. Podróżni muszą jednak mieć czas i być bardziej elastyczni. Żaglowce pokonują wspomnianą wyżej trasę w ciągu 15-20 dni (z Brazylii do Gwadelupy 25 dni), ale jej długość, a także termin mogą ulec zmianie. Pierwszy rejs towarowo-pasażerski, który wystartował w połowie stycznia, ze względu na pogodę dotarł do celu dopiero po 32 dniach.