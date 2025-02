Neoliner Origin. Najdłuższy statek żaglowy na świecie zwodowany.

Na świecie buduje się obecnie statki, które korzystają z dobrodziejstw zielonej energii . Powraca się więc do pomysłów sprzed setek lat, gdy okręty pływały dzięki żaglom. Niedawno zwodowano najdłuższy okręt tego typu na całym globie. To długi na ponad 130 metrów Neoliner Origin .

Neoliner Origin to najdłuższy statek żaglowy na świecie

Neoliner Origin to statek, który opracowało francuskie Neoline we współpracy z tureckim RMK Marine. Statek zwodowano pod koniec stycznia w porcie Tuzla na przedmieściach Stambułu. Konstrukcja jest ogromna, bo ma długość aż 136 metrów. Do budowy kadłuba wykorzystano ponad 3,5 tys. ton stali, z której utworzono 75 bloków.