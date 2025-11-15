Polacy wezmą udział w pierwszej kompleksowej misji badawczej Wenus

Wenus to pobliska planeta, która nadal wymaga dokładniejszego zbadania. W planach Europejskiej Agencji Kosmicznej jest najbardziej kompleksowa misja związana z naszą piekielną sąsiadką. Udział w przedsięwzięciu wezmą polscy inżynierowie z firmy Sener Polska. Na czym polega misja ESA Envision?

Wenus to planeta, która znajduje się najbliżej Ziemi, a mimo to nadal nie została tak dokładnie zbadana, jak chociażby Mars. Utrudniają to warunki panujące na tym świecie, ale w planach jest kompleksowa misja Envision, nad którą pracuje Europejska Agencja Kosmiczna.

Polacy z Sener Polska wezmą udział w misji Envision ESA

Firma Sener Polska poinformowała, że została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną do wzięcia czynnego udziału w misji Envision, której celem jest Wenus. To ogromne wyróżnienie dla polskich specjalistów, których praca może rozwikłać największe zagadki sąsiedniej planety.

Sener jest odpowiedzialny za projekt i rozwój 16-metrowej anteny dipolowej, składającej się z dwóch wysięgników, dla radaru podpowierzchniowego SRS (ang. Subsurface Radar Sounder), opracowywanego przez Thales Alenia 
czytamy w komunikacie prasowym Sener Polska.

Polscy specjaliści mają ponadto przeprowadzić zaawansowane analizy na elementach składowych misji na Wenus, co ma potwierdzić ich gotowość do badań w bardzo trudnych warunkach. Po stronie rodaków będzie także sprawowanie nadzoru nad produkcją komponentów.

Wenus jest inna niż Ziemia i Europejska Agencja Kosmiczna chce poznać przyczyny

Wenus to najbliższa nam planeta, ale jednak jest zupełnie inna niż Ziemia. Świat nie sprzyja warunkom, które mamy u nas. Temperatura sięga nawet 470 stopni Celsjusza. Natomiast ciśnienie przy powierzchni jest ponad 90 razy większe. Fatalne warunki są wynikiem efektu cieplarnianego.

Kiedyś Wenus mogła bardziej przypominać Ziemię, ale dziś to dwa różne światy i misja Envision Europejskiej Agencji Kosmicznej ma przynieść odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się stało?

Envision to pierwsza misja badawcza Wenus, która oprócz atmosfery zbada też powierzchnię i wnętrze planety. Może pomóc odkryć, co decyduje o powstaniu życia
wyjaśnia mówi Beata Wiertel, Project Manager w Sener Polska.

"Taki zakres pracy sondy stawia przed nami wysokie wymagania inżynieryjne, ale tym bardziej cieszymy się, że doceniono nasze kompetencje i możemy mieć swój wkład w misję" - dodaje Beata Wiertel z Sener Polska.

Kiedy start misji Envision na Wenus?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to najbardziej kompleksowa misja na Wenus w historii ma szansę rozpocząć się w listopadzie 2031 r. Wtedy odbędzie się start sondy.

Statek po osiągnięciu orbity rozpocznie badania atmosfery, powierzchni oraz wnętrza Wenus (od górnych warstw chmur po jądro planety), które mają potrwać co najmniej cztery lata. Projekt Envision realizowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z NASA oraz z udziałem państw członkowskich ESA i konsorcjum firm europejskich.

