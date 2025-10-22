Spis treści: Amazon chce zwolnić 600 tysięcy pracowników mimo rosnących zysków Wyciekłe dokumenty Amazona ujawniły szokujące plany automatyzacji Przedsiębiorstwo wydało oświadczenie. Eksperci wciąż zaniepokojeni

Amazon chce zwolnić 600 tysięcy pracowników mimo rosnących zysków

Twórcy i implementatorzy sztucznej inteligencji oraz robotów nieraz przekonywali, że dzięki nim ludzie będą mogli wykonywać tę samą pracę szybciej i łatwiej. Coraz częściej jednak okazuje się, że te oszczędności są wykorzystywane przez firmy albo do jeszcze większego obłożenia pracowników zadaniami, albo wręcz do ich zwalniania.

Choć dzięki automatyzacji w wielu zawodach można by było spokojnie skrócić tydzień pracy do 4 dni, produkując nadal tyle samo (a nawet wielokrotnie więcej niż kilka, a tym bardziej kilkadziesiąt lat temu), to w efekcie w wielu branżach AI staje się po prostu narzędziem do jeszcze większej eksploatacji pracowników bądź zupełnego zastąpienia ich tanią siła roboczą, nazywaną często "asystentami AI" czy "towarzyszami AI".

Jednym z największych liderów robotyzacji jest Amazon. W lipcu tego roku pisaliśmy, że firma zatrudnia już ponad milion robotów, a ich liczba stale rośnie. Jednocześnie w Amazonie nadal pracowało 1,5 miliona ludzi, a przedsiębiorstwo nie ukrywało, że w miarę postępów w automatyzacji będzie ich zwalniać. Aby jednak nie wyjść na bezdusznego molocha, Amazon przekonywał, że zatrudni też nowych specjalistów do obsługi tych systemów. Summa summarum żywych pracowników będzie jednak coraz mniej - a przynajmniej tak wskazują nowe dane, które dzisiaj (21 października) opublikował The New York Times.

Wyciekłe dokumenty Amazona ujawniły szokujące plany automatyzacji

Słynny nowojorski dziennik upublicznił dziś wewnętrzne wywiady i dokumenty strategiczne Amazona, z których wynika, że firma planuje zastąpić 600 tysięcy amerykańskich pracowników robotami do 2033 roku, zakładając jednocześnie, że w tym okresie jej sprzedaż wzrośnie dwukrotnie. Mimo spodziewanego dużego wzrostu zysków przedsiębiorstwo nie planuje zatem ich redystrybucji do pracowników, lecz przeciwnie - zastąpienie ich robotami, które nie pobierają wynagrodzenia, nie mają praw pracowniczych i mogą pracować niemal 24 godziny na dobę.

Co jeszcze mówią wyciekłe dokumenty? Według nich zespół odpowiedzialny za roboty w Amazonie zamierza zautomatyzować 75% działań w firmie i dzięki temu zwolnić 170 tysięcy osób do 2027 roku. Dzięki temu na każdej dostawie firma miałaby zaoszczędzić 30 centów i doprowadzić do 12,6 mld dolarów oszczędności (w porównaniu z 2025 rokiem).

Jak to wszystko przekazać opinii publicznej i pracownikom, aby zniwelować oburzenie? "Dokumenty te rozważają unikanie pojęć takich jak 'automatyzacja' czy 'AI' przy dyskutowaniu o robotyce i zamiast tego używają terminów takich jak 'zaawansowana technologia' albo zastępują słowo 'robot' słowem 'cobot', co implikuje współpracę (ang. collaboration - przyp. red.) z ludźmi" - donosi The New York Times. Niewykluczone, że Amazon inspirował się Microsoftem, którego asystent AI nosi nazwę "Copilot", co dosłownie oznacza drugiego pilota w samolocie.

Przedsiębiorstwo wydało oświadczenie. Eksperci wciąż zaniepokojeni

Amazon ustosunkował się do wycieku, o którym napisał słynny amerykański dziennik. Przedsiębiorstwo oświadczyło, że dokumenty są niekompletne i nie odzwierciedlają jego ogólnej strategii zatrudniania. Rzecznik powiedział też, że jest wręcz odwrotnie, a firma planuje zatrudnić 250 tys. pracowników w nadchodzącym okresie świątecznym. Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, ilu z nich zachowa posady po zakończeniu tego okresu. Amazon oświadczył również, że nie naciska na swoich menadżerów, aby unikali określonych wyrażeń związanych ze sztuczną inteligencją ani automatyzacją w kontekście robotów.

Nawet jeśli wyciekłe dokumenty Amazona jedynie częściowo odzwierciedlają jego plany na najbliższe 8 lat (a firma nie zanegowała ich autentyczności), to i tak jest się o co martwić. Jego śladem mogą pójść inne przedsiębiorstwa, przez co może się szykować poważny kryzys bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych regionach.

"Nikt inny nie ma takiej motywacji jak Amazon, by szukać sposobów na automatyzację. Kiedy już ogarną, jak to zrobić w zyskowny sposób, rozprzestrzeni się to także na innych" - ostrzega Daron Acemoglu, profesor z MIT i laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 2024 roku. "Jeden z największych pracodawców w Stanach Zjednoczonych stanie się niszczycielem miejsc pracy, a nie twórcą miejsc pracy".

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News