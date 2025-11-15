Obecnie leczenie udarów polega często na podawaniu pacjentom dużych dawek leków rozpuszczających skrzepliny. Niestety, leki te krążą po całym organizmie, zwiększając ryzyko powikłań, w tym krwawień wewnętrznych. Zespół z ETH Zurich opracował mikroroboty, które mogą precyzyjnie transportować lek bezpośrednio do skrzepliny powodującej udar. Takie podejście może znacznie ograniczyć efekt uboczny terapii i poprawić stan zdrowia pacjentów.

Jak działają mikroroboty?

Mikrorobot to maleńka sferyczna kapsułka otoczona rozpuszczalną powłoką żelową. Zawiera ona nanocząstki tlenku żelaza, umożliwiające sterowanie kapsułką z zewnątrz za pomocą magnesów oraz nanocząstki tantalu, działające jako kontrast w obrazowaniu rentgenowskim, pozwalając lekarzom śledzić pozycję mikrorobota w ciele.

Aby kapsułka poruszała się precyzyjnie nawet w zmiennym przepływie krwi, naukowcy opracowali modularny system nawigacji elektromagnetycznej, łączący trzy strategie magnetyczne. Jedna z nich pozwala "toczyć" kapsułkę wzdłuż ściany naczynia z prędkością 4 mm/s, w testach skuteczność trafienia w cel wyniosła ponad 95 proc.

Pola magnetyczne i gradienty są idealne do minimalnie inwazyjnych procedur, ponieważ przenikają głęboko do ciała i przy używanych przez nas natężeniach i częstotliwościach nie mają negatywnego wpływu na organizm

Testy na modelach i zwierzętach

Kapsułka jest ładowana lekiem, np. rozpuszczającym skrzepliny, który uwalnia się po podgrzaniu żelu za pomocą wysokoczęstotliwościowego pola magnetycznego. Mikrorobot jest podawany przez specjalistyczny cewnik, który precyzyjnie umieszcza kapsułkę w pobliżu celu.

Najpierw naukowcy testowali mikroroboty na realistycznych modelach silikonowych odwzorowujących naczynia człowieka i zwierząt, gdzie mikroroboty skutecznie docierały do skrzepliny i ją rozpuszczały. Kolejnym krokiem były próby in vivo, gdzie udało się sterować kapsułką w mózgach świń oraz przez płyn mózgowo-rdzeniowy owiec, co pokazuje ogromny potencjał terapeutyczny tej technologii.

I choć początkowo projekt skupiał się na leczeniu udarów, mikroroboty mogą w przyszłości być wykorzystywane do precyzyjnego leczenia nowotworów, lokalizowania i leczenia infekcji czy dostarczania leków w innych trudno dostępnych miejscach organizmu Zespół ETH Zurich planuje szybkie uruchomienie badań klinicznych na ludziach. Celem jest maksymalne przyspieszenie procesu wdrażania tej technologii w salach operacyjnych.

Lekarze już wykonują niesamowitą pracę w szpitalach. Naszą motywacją jest możliwość pomagania pacjentom szybciej i skuteczniej, dając im nową nadzieję dzięki innowacyjnym terapiom

