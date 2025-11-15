Wyjątkowe znaleziska w Turcji. Świadectwo długiej tradycji

Na wpisanym na listę UNESCO stanowisku archeologicznym Çatalhöyük w prowincji Konya w Turcji archeolodzy odkryli relikt starszy niż słynne egipskie piramidy. To chleb na zakwasie sprzed ponad 8600 lat. Bochenek znaleziono w pobliżu pozostałości zniszczonego pieca do wypieku pieczywa, podaje w komunikacie Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

Jedne z najnowszych znalezisk archeologicznych na terenie Anatolii ujawniają tym samym pradawne początki wypieku chleba i pozwalają lepiej zrozumieć bogatą tradycję kulinarną Turcji - kraju, gdzie chleb gości na każdym stole, a zwyczaj jego wypieku jest głęboko zakorzeniony, sięgając tysięcy lat wstecz.

Odkrycie na stanowisku Çatalhöyük. Chleb sprzed ponad 8600 lat

Çatalhöyük położone na południowy wschód od miasta Konya w Anatolii to stanowisko archeologiczne z młodszej epoki kamienia - osada neolityczna (protomiasto). Wyjątkowy obszar, który uznaje się za największe znane bliskowschodnie stanowisko neolitu, niejednokrotnie przynosił fascynujące odkrycia. Dzięki badaniom tego obszaru, który zaskakuje wielkością i formą, naukowcy mogą lepiej poznać początki osiadłego trybu życia i rozwój pierwszych społeczności rolniczych.

Znaleziony tam chleb uważany jest za jeden z najstarszych, jakie kiedykolwiek odkryto. Pozostałości bochenka datowano na około 6600 r. p.n.e., co oznacza, że przetrwały ponad 8600, by nieść świadectwo rozwoju jednego z najstarszych ośrodków osiadłego życia. Jak podaje Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce w informacji prasowej, w Anatolii odnaleziono więcej śladów wiekowej tradycji wypieku chleba.

Wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO stanowisko Çatalhöyük to jedno z najstarszych osiedli ludzkich na świecie. Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce materiały prasowe

Odkrycia w Turcji. Nieodłączny element życia i kultury Anatolii

Podobnego odkrycia dokonano też na stanowisku archeologicznym Küllüoba w sercu Anatolii, gdzie odkryty został zwęglony bochenek chleba sprzed ok. 5 tysięcy lat. To również chleb na zakwasie, a analizy jego składu wykazały obecność pszenicy płaskurki i soczewicy. Chleb upieczono w temperaturze ok. 140°C, a jego fragment celowo odłamano, spalono w rytuale płodności i zakopano przy progu domu. Odkrycie to pokazuje silne powiązanie codziennych zajęć z wierzeniami tamtych czasów. Wykopaliska na terenie innych stanowisk w Anatolii ujawniły również pieczywo z VII wieku oraz narzędzia używane do wypieków w XIII wieku.

Odkrycia ukazują długą tradycję wypieku chleba, która przetrwała do dziś w Turcji, gdzie wciąż z pasją tworzy się różnorodne regionalne pieczywo z lokalnych składników: kultowy turecki placek pide, czy wpisane na listę UNESCO lawasz i yufka.

- Chleb od czasów prehistorycznych stanowi nieodłączny element życia i kultury Anatolii, a w Turcji można dziś nie tylko poznać jego historię, ale i spróbować wielu wciąż wypiekanych jego odmian - podsumowuje w komunikacie Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

