Odkryli ruiny rzymskiej willi. W środku ktoś umieścił... klątwy?

W hrabstwie Oxfordshire w Anglii archeolodzy odnaleźli bogato zdobiony rzymski kompleks willowy. Samo w sobie odkrycie to jest wyjątkowe. Jednakże to, co zaskoczyło naukowców, była liczba odkopanych w środku tajemniczych zwiniętych ołowianych tabliczek. Kryją one mroczną zagadkę.

Zdjęcie W Anglii odkopano fascynujący kompleks willowy z czasów rzymskich (zdjęcie ilustracyjne) / nsdefender / 123RF/PICSEL