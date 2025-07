Plan ma również na celu zapobieganie kradzieży i nadużyciom technologii AI przez wrogie podmioty, a także monitorowanie nowych, trudnych do przewidzenia zagrożeń. Strategia AI administracji Trumpa została przedstawiona jako element rywalizacji z Chinami - krajem, który również inwestuje ogromne środki w rozwój sztucznej inteligencji. Krytycy zwracają jednak uwagę, że amerykański prezydent cofnął wcześniejszy zakaz sprzedaży zaawansowanych chipów AI firmy NVIDIA do Chin, co może osłabić deklarowaną twardą postawę wobec Pekinu.