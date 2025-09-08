mObywatel dla nastolatków. Od ilu lat można mieć aplikację?

Jacek Waśkiel

Cyfrowe dokumenty w telefonie to wygoda, z której coraz chętniej korzystają młodzi ludzie. Aplikacja mObywatel jest dostępna także dla nastolatków, ale obowiązują ich określone zasady i ograniczenia wiekowe. Wyjaśniamy, od ilu lat można ją aktywować i jakie dokumenty mogą mieć w niej uczniowie.

Od ilu lat można założyć konto w aplikacji mObywatel? Nastolatkowie doceniają wygodę cyfrowych dokumentów.Mateusz Kotowicz/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Kto może mieć aplikację mObywatel? Od ilu lat można założyć konto?
  2. Jakie dokumenty może mieć nastolatek w aplikacji?

Kto może mieć aplikację mObywatel? Od ilu lat można założyć konto?

Młodzież chętnie sięga po nowe technologie, a smartfon stał się naturalnym narzędziem do załatwiania codziennych spraw. Możliwość przechowywania ważnych dokumentów w jednym miejscu, w formie cyfrowej, to ogromna wygoda - szczególnie dla uczniów, którzy często zapominają o tradycyjnych odpowiednikach. Jednak w przypadku aplikacji mObywatel istnieje wyraźne ograniczenie wiekowe, wynikające z obowiązujących przepisów i zasad wydawania dowodów osobistych dla osób małoletnich.

    Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel z oprogramowania mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat, mają ważny dowód osobisty oraz środek identyfikacji elektronicznej, najczęściej Profil Zaufany. To absolutne minimum potrzebne do aktywowania konta. Następnie młody użytkownik musi dodać w aplikacji mLegitymację szkolną, która potwierdza status ucznia i umożliwia korzystanie z ulg, np. w komunikacji miejskiej czy przy zakupie biletów do kina. Jeżeli szkoła nie jest zgłoszona do programu współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uczeń nie otrzyma kodów potrzebnych do aktywacji dokumentu, co uniemożliwia pełne korzystanie z aplikacji.

    Popularność mObywatela rośnie w szybkim tempie. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca 2025 r. aplikacja ma około 10 mln aktywnych użytkowników. Wśród nich jest ponad 115 tys. osób poniżej 18. roku życia, co pokazuje, że młodzi również chcą korzystać z wygody cyfrowych dokumentów. Jeszcze w tym roku planowane są kolejne ulepszenia, w tym nowa odsłona mLegitymacji szkolnej, która pozwoli rodzicom dodawać dokumenty dzieci na własnych urządzeniach, a także cyfrowa legitymacja nauczyciela i wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, ułatwiający obsługę aplikacji.

      Jakie dokumenty może mieć nastolatek w aplikacji?

      Podstawowym dokumentem dla nastolatków w aplikacji mObywatel jest mLegitymacja szkolna. Oprócz wcześniejszego zgłoszenia szkoły do programu konieczna jest jednorazowa aktywacja dokumentu przy użyciu kodu QR i kodu aktywacyjnego przekazanego przez placówkę. Po dodaniu mLegitymacji można korzystać z niej także offline, co sprawdza się w miejscach bez dostępu do internetu. Dokument ten potwierdza status ucznia i uprawnia do ulg (jego moc prawna jest taka sama jak tradycyjnej, papierowej legitymacji).

        Nastolatkowie korzystają też z mDowodu, czyli elektronicznego dokumentu tożsamości. Mogą go posiadać osoby, które ukończyły 13 lat i mają wydany dowód osobisty. mDowód pozwala potwierdzić tożsamość w wielu codziennych sytuacjach - np. w urzędach, przy zakupach wymagających weryfikacji danych czy w szkołach - ale nie zastępuje tradycyjnego dokumentu przy przekraczaniu granicy i nie służy do składania wniosku o nowy dowód osobisty.

        Osoby poniżej 18. roku życia mogą mieć w aplikacji także inne dokumenty, zależnie od sytuacji rodzinnej i potrzeb. Dotyczy to np. Karty Dużej Rodziny, jeśli ich rodzina korzysta z tego programu, czy eRecept, które można wygodnie okazać w aptece bez konieczności podawania numeru PESEL. Coraz więcej szkół i instytucji dołącza do systemu, dzięki czemu rośnie liczba placówek umożliwiających uczniom korzystanie z mObywatela.

