mObywatel to aplikacja, która oferuje dostęp do wielu różnych dokumentów. W drodze jest kolejną nowość, która została ogłoszona przez resort edukacji. Wkrótce pojawi się nowa legitymacja służbowa, którą będzie mogła uzyskać w Polsce grupa ponad 700 tys. osób.

mLegitymacja nauczyciela w aplikacji mObywatel

Resort przekazał, że już pod koniec tego miesiąca w aplikacji mObywatel pojawi się nowa legitymacja służbowa nauczyciela nazywana mLegitymacją. Będzie ona ważna w taki sam sposób, co jej plastikowy odpowiednik. Dokument będzie można przechowywać na telefonie. Kto go otrzyma?

Elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Nauczyciele już zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 roku otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia

Wiemy, że dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą pobierane z systemu oświatowego SIO. Natomiast zdjęcie do dokumentu ma być zaciągane z Rejestru Dowodów Osobistych, co ma przyspieszyć proces.

Nowa legitymacja w aplikacji mObywatel dla ponad 700 tys. nauczycieli

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 700 tys. nauczycieli. Dane z Ministerstwa Edukacji Narodowej podają liczbę około 707,6 tys. osób. Informacje na stronach GUS-u mówią o mniejszej liczbie. mLegitymacja będzie więc ułatwieniem dla kilkuset tys. obywateli Polski.

Przy okazji ministerstwo poinformowało o pewnej zmianie obejmującej wzór dokumentu. Na odwrocie legitymacji pojawi się napis: "Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the employer's registered office".

Warto dodać, że jeszcze w tym roku mObywatel ma otrzymać inne nowości. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził w tym tygodniu, że jeszcze przed końcem 2025 r. w aplikacji pojawi się czatbot, czyli wirtualny asystent. Ułatwi on nawigowanie po platformie oraz sprawdzanie statusu załatwianych spraw urzędowych.

Na etapie realizacji znajdują się także inne funkcje. Wśród nich warto wymienić m.in. księgi wieczyste, Mój KRS, zarządzenie i onboarding e-dowodem, dalszy rozwój usługi Firma czy nowe legitymacje. Wiele osób w kraju czeka na jeden dokument. Jest to legitymacja honorowego dawcy krwi. To rozwiązanie jest jednak na razie ciągle na etapie planowania.

