Kiedy jest Black Friday 2025 w Polsce?

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to tradycja importowana z USA, gdzie ma miejsce zaraz po Dniu Dziękczynienia (które wypada w czwarty czwartek listopada). W Polsce, tak jak na całym świecie, przypada na ten sam dzień - w 2025 roku będzie to 28 listopada.

Jest to dzień, w którym sprzedawcy oferują wyjątkowe promocje. Szczególnie aktywna jest branża elektroniczna, choć z okazji korzysta się już niemal wszędzie. Aby nie czekać do 28 listopada, wielu sprzedawców rozpoczyna działania już na kilka tygodni wcześniej. To tak zwane Black Weeks, podczas których także można ustrzelić coś taniej niż zwykle.

Czarny Piątek, podobnie jak Czarne Tygodnie, pozwalają zrealizować długo odkładane plany zakupowe i przy tym zaoszczędzić. Warto jednak sprawdzić, czy obniżki są autentyczne, czy stanowią jedynie zagranie marketingowe sprzedawcy, który chce się pozbyć sprzętu zalegającego w magazynie. Na szczęście mamy internet i możemy szybko porównać ceny. Warto to zrobić, by nie dać się pochwycić temu świętu szalonego konsumpcjonizmu. Nie każda "okazja" jest bowiem faktyczną okazją.

Jaki smartfon do 2000 zł ma dobry aparat?

Jako że podczas Black Weeks i Black Friday wielu sprzedawców elektroniki staje na rzęsach, by zwabić klientów, można liczyć na spore upusty także na rynku smartfonów. Jeśli twój jest już w opłakanym stanie i potrzebujesz nowego, zwłaszcza z dobrym aparatem, to właśnie jest dobra pora, by się rozejrzeć. Zwracaj uwagę na promocje. Gdy szukasz smartfona do 2000 zł, sprawdź, czy jest on w takiej cenie, jak podajemy poniżej, czy w niższej.

Mając do dyspozycji budżet 2 tys. zł, można już złapać telefon z naprawdę dobrym aparatem, który w minimalnym stopniu odstaje za największymi flagowcami Samsunga, Apple czy Google. Na jakie modele warto obecnie zwrócić uwagę?

Jednym z najlepszych wyborów będzie Google Pixel 9a. To dość świeży model, bo wydany w kwietniu 2025 roku z Androidem 15. W Polsce można go obecnie znaleźć już za ok. 1840 zł. Co z aparatem? Główny ma rozdzielczość 48MP z przysłoną f/1.7, optyczną stabilizacją obrazu (OIS), autofokus z detekcją fazy PDAF (Dual Pixel) i rozmiarem matrycy 1/2" (prawdopodobnie sensor Sony IMX882). Pomocniczy aparat szerokokątny 13MP z przysłoną f/2.2, polem widzenia 120° i rozmiarem matrycy 1/3,1" (prawdopodobnie sensor Sony IMX712). Z przodu uraczy nas ultraszerokokątny (96,1°) aparat do selfie 13MP z przysłoną f/2.2. Dzięki działaniu procesora Tensor G4, zamontowanego w tym modelu, jakość zdjęć może być wyższa, niż wskazywałaby specyfikacja.

W Black Friday i okolicach warto zapolować na Xiaomi 14T Pro. Normalnie kosztuje on ok. 2299 zł, ale w Black Weeks można już znaleźć go w ofercie za 1999 zł. Wyposażono go w świetny aparat główny 50MP z obiektywem Leica Summilux (odpowiednik ogniskowej 23 mm), przysłoną f/1.6, matrycą Light Fusion 900 (1/1,31") i OIS, teleobiektyw 50MP z przysłoną f/2.0, odpowiednikiem ogniskowej 60 mm i ok. 2,6-krotnym zoomem optycznym. Potrójny układ dopełnia aparat szerokokątny (120°) o rozdzielczości 12MP z przysłoną f/2.2 i odpowiednikiem ogniskowej 15mm. Aparat frontowy do selfie zapewni rozdzielczość 32MP i przysłonę f/2.0. Za tym modelem przemawiają także funkcje dodatkowe jak wybór różnych ogniskowych do portretów (23, 35, 50 lub 75 mm) oraz możliwość nagrywania wideo w 8K i 30 klatkach na sekundę. To coś w sam raz dla profesjonalistów, ale z ograniczonym budżetem.

Mocnymi graczami w tej kategorii są także realme 14 Pro+ 5G (ok. 1999 zł), Motorola edge 60 Pro (w promocji za ok. 1672 zł) czy Honor 400 5G (ok. 1799 zł).

Jaki smartfon do 2000 zł ma dobrą baterię?

Mocna bateria (ale kosztem wszystkiego innego) jest często domeną budżetowych smartfonów, bowiem dociążenie "cegły" o dodatkowe miliamperogodziny nie jest tak kosztowne, jak dołożenie RAM-u czy lepszego obiektywu. Niestety jednak w telefonach z wyższej półki nie ma wielu, które by szły w kilkanaście lub nawet powyżej 20 tysięcy mAh - przede wszystkim ze względu na modę na smukłe modele. Flagowce rzadko przekraczają kilka tys. mAh, ale w smartfonach do 2000 zł znajdzie się parę wartościowych propozycji, które jednocześnie zapewnią inne parametry na przyzwoitym poziomie.

Jeśli potrzebujesz smartfona z dobrą baterią o pojemności zapewniającej wiele dni pracy i spokój ducha podczas wycieczek w teren lub apokalipsy, okres Black Weeks oraz Black Friday 2025 będzie dobrą okazją, by się rozejrzeć za czymś nowym. Jakie obecnie modele warto wziąć pod uwagę?

Doogee S200 Ultra z baterią 10100 mAh, ekranem 6,72" i Androidem 15. Cena ok. 1940 zł.

Ulefone Armor 27T Pro z baterią 10600 mAh, ekranem 6,78" i Androidem 14. Cena ok. 1570 zł.

Ulefone Armor 28 Pro z baterią 10600 mAh, ekranem 6,67" (+1,04") i Androidem 14. Cena ok. 1936 zł.

Unihertz Tank 2 Pro z baterią 23800 mAh, ekranem 6,79", projektorem i Androidem 14. Cena ok. 1799 zł.

OUKITEL WP30 Pro 5G z baterią 11000 mAh, ekranem 6,78" (+1,8") i Androidem 13. Cena ok. 1799 zł.

IIIF150 Raptor z baterią 10000 mAh, ekranem 6,8" i Androidem 13. Cena ok. 1799 zł.

