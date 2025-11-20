Su-75 gotowy do lotu. Oto najnowszy myśliwiec Rosjan

Szef Służb Lotniczych kompanii Suchoj, Siergiej Bogdan, zdradził na trwających targach lotniczych Dubai Airshow, jak przebiegają prace nad najnowszym rosyjskim myśliwcem wielozadaniowym - Su-75. Według niego już powstał prototyp maszyny, który jest testowany na ziemi. Na początek następnego roku przewidziany ma być pierwszy lot.

Su-75 to projekt biura konstrukcyjnego Suchoj, który opracowywany jest od drugiej połowy zeszłej dekady pod nazwą Leki Samolot Myśliwski (LTS). Na warunki rosyjskie to rewolucyjna konstrukcja, która od początku ma być opracowywana z wykorzystaniem projektowania cyfrowego. Po raz pierwszy model Su-75 został zaprezentowany 20 lipca 2021 roku podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego.

Model myśliwca Su-75 zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie Lotniczo-Kosmicznym 2021 Wikimedia Commons

Myśliwiec przyszłości dla każdego

Założeniem programu Su-75 jest stworzenie taniego myśliwca przyszłości, który może utrzymać tempo walki z takimi maszynami jak amerykańskie F-35 czy chińskie J-20, będąc tanim. Jeden Su-75 ma kosztować około 30 mln dolarów, gdy obecnie najnowszy operacyjny rosyjski myśliwiec Su-57 kosztuje około 50-60 mln, a F-35 około 82 mln.

Su-75 ma być wręcz rewolucyjną konstrukcją jak na rosyjskie warunki. Uwagę zwraca fakt wykorzystania jednego silnika zamiast dwóch, co stoi w sprzeczności ze współczesną doktryną projektowania rosyjskich samolotów. Samolot ma powstać w konstrukcji twardego stealth, czyli obniżonej wykrywalności radarowej. Wykorzystując nowy silnik o oznaczeniu "Izdielje 30" miałby rozpędzić się do prędkości około 2 Ma, operując na pułapie do 16,5 kilometrów i z zasięgiem do 3000 kilometrów. Te parametry są trochę lepsze niż F-35. Su-75 miałby przenosić 7400 kilogramów uzbrojenia, co jak na współczesne standardy nie oznacza dużo.

Czy Rosjanie faktycznie stworzą Su-57?

Warto dodać, że podczas trwających Dubai Air Show dyrektor generalny agencji ds. eksportu rosyjskiego uzbrojenia Rosoboroneksport, Aleksandr Michiejew, stwierdził, że Rosja bada możliwość wspólnej produkcji Su-75 Checkmate z Białorusią. Sugeruje to, że samolot faktycznie znajduje się już na zaawansowanym etapie prac i może mieć zainteresowanie najbliższych partnerów zagranicznych Kremla. Dodatkowo Michiejew stwierdził, że programem Su-75 mają być zainteresowane państwa na Bliskim Wschodzie, jednak bez podania szczegółów.

Należy jednak zauważyć, że Rosjanie napotkali duże problemy w pracach nad Su-75 ze względu na wojnę w Ukrainie. Międzynarodowe sankcje miały znacząco ograniczyć postęp w rozwoju samolotu. Przy tym program napotkał spadek zainteresowania ze strony różnych państw. Chociażby Zjednoczone Emiraty Arabskie, które miały być zainteresowane Su-75 i nawet przez krótki okres współfinansowały jego rozwój, miały wycofać się z projektu w połowie 2022 roku.

Trudności w rozwoju Su-75 widać też w pracach nad silnikiem Izdielje 30, który do dziś nie został wprowadzony do produkcji seryjnej. Faktem też jest, że jeśli Rosjanie faktycznie mogliby rozpocząć loty tego myśliwca na początku 2026 roku, już mogliby pokazywać testy prototypu na ziemi. Niemniej stan prac nad tym myśliwcem wydają się być już na tyle zaawansowane, że jeśli będą kontynuowane, ostatecznie doprowadzą do stworzenia operacyjnego samolotu. Termin początku 2026 roku dalej jednak pozostaje pod znakiem zapytania.

