Kościół i Centrum Społecznościowe Świętego Odkupiciel w Las Chumberas został uznany najlepszym budynkiem świata podczas World Architecture Festival 2025. Dlaczego skromnie finansowana, betonowa świątynia z peryferyjnej dzielnicy La Laguny podbiła globalne jury?

Beton inspirowany wulkanicznym krajobrazem

Budowla zaprojektowana przez Fernando Menisa powstawała etapami przez niemal dwie dekady. Jak przypomina serwis Arch Daily, nieregularny napływ darowizn sprawił, że pierwsze dwa etapy, mieszczące centrum społecznościowe, ukończono w ciągu dwóch lat, zaś pozostałe dopiero po 16 latach, gdy pozwoliły na to finanse.

I właśnie ta historia, mozolnej, rozciągniętej w czasie realizacji tworzy tło dla surowej, wulkanicznej formy. Jury w uzasadnieniu mówiło o "masywnych, chropowatych kształtach" oraz "wąskich szczelinach między strukturami, wypełnionych rzeźbiarskim metalem i szkłem", które filtrują światło i prowadzą użytkowników przez minimalistyczne wnętrze.

Jest światło, ale nie ma okien

Kluczem do wyjątkowości projektu jest światło. Bez tradycyjnych okien budynek rozjaśnia się dzięki nieoszklonemu krzyżowi oraz światłu zenitalnemu. - W ciągu dnia zmieniające się światło podkreśla różne obszary, prowadząc użytkowników przez ich wewnętrzną eksplorację - ocenili jurorzy. Doceniono też akustykę. Mieszanka łupanego betonu i wulkanicznych kamieni ma właściwości "porównywalne z operą", co czyni przestrzeń idealną dla słowa i muzyki.

Konkursowe jury uznało finałowy efekt za przykład architektury, która "łączy symboliczne i codzienne potrzeby społeczności".

- Intensywność architektury i sposób użycia światła wzmacniają dotykalną naturę powierzchni - podsumował krótko dyrektor programu festiwalu Paul Finch. Sam architekt nazwał nagrodę "wielkim prezentem" dla dzielnicy, która dzięki temu "zostanie dostrzeżona poza Teneryfą".

