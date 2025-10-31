Sagrada Familia w Barcelonie (Świątynia Pokutna Świętej Rodziny) jest największym dziełem projektanta Antoniego Gaudíego. Budowa trwa od 1882 roku, ale finał prac jest już naprawdę blisko.

Najwyższy kościół w Europie ma być gotowy w 2026 roku

W czwartek na wieży Jezusa Chrystusa (tej najwyższej, która ma mieć docelowo 172 metry) został umieszczony pierwszy element wielkiego krzyża. Dolne ramię ma 7,25 metra wysokości i waży 24 tony.

Osiągając wczoraj wysokość 162,91 metra, Sagrada Familia przejęła tytuł najwyższego kościoła na świecie. Dotychczasowy rekord należał do Katedry w Ulm w Niemczech, która ma 161,53 metra wysokości.

Prace związane z ukończeniem wieży powinny dobiec końca w najbliższych miesiącach, ale to nie koniec. Wykończenie wnętrza bazyliki może potrwać nawet 10 lat.

Sagrada Familia budowana od blisko 150 lat

Sagrada Familia nie jest nowym projektem. W rzeczywistości jego historia sięga blisko 150 lat. Budowa rozpoczęła się już w 1882 r. Początkowo pieczę sprawował ktoś inny, ale z czasem powierzono ją Antoniemu Gaudíemu. Jednak za jego życia udało się ukończyć prace tylko dla 4 z 18 wież.

Obecnie zakłada się, że budowa konstrukcji zostanie ukończona w 2026 r. - 100 lat po śmierci Antoniego Gaudíego, który w czerwcu 1926 r. zginął pod nadjeżdżającym tramwajem.

Na uroczystość otwarcia wieży poświęconej Jezusowi Chrystusowi, którą planuje się na czerwiec 2026 r., zaproszono papieża Leona XIV.

Budowa wieży Jezusa Chrystusa (oraz św. Marii i 4 Ewangelistów) rozpoczęła się w 2016 r. Jednak cztery lata później (w wyniku pandemii COVID-19) prace te wstrzymano na kilka miesięcy, a potem wznowiono. Pod koniec 2021 r. była już gotowa wieża św. Marii.

Pozostaje jeszcze kwestia budowy schodów przed główną bramą. Ten projekt budzi jednak kontrowersje, bo jego realizacja zakłada wyburzenie jednego z okolicznych budynków, co powoduje sprzeciwy.

