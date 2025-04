Zostanie świętym to złożony i długotrwały proces, który może trwać nawet setki lat - wszystko po to, by przypisać kandydatowi przynajmniej dwa cuda dokonane za jego wstawiennictwem. Nie zawsze trwa to tyle, co pokazuje przypadek 15-letniego programisty Carlo Acutisa, nazywanego "boskim influencerem", który zmarł w 2006 roku, a decyzją Watykanu i papieża Franciszka zostanie kanonizowany już 26 kwietnia.