Podczas remontu zabytkowego domu odnaleziono właz. Prowadził do zagadkowego tunelu. Sarah Vives, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Onroerend Erfgoed, doi.org/10.55465/MZKL6025, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Wikimedia Commons