10 najlepszych aplikacji na Androida. Google właśnie to ogłosił

Spis treści: The Best of Play 2025 - Google rozdało nagrody dla najlepszych aplikacji Focus Friend - najlepsza aplikacja 2025 roku i nagroda w kategorii rozwój osobisty Luminar - najlepsza aplikacja na wiele urządzeń Edits - najlepsza aplikacja do zabawy Wiser - najlepszy codzienny niezbędnik Pingo AI Language - nagroda w kategorii: ukryty klejnot ABCmouse 2 - najlepsza aplikacja dla rodzin SleepisolBio - najlepsza aplikacja do zegarków Goodnotes - najlepsza aplikacja na duże ekrany SoundCloud - najlepsza aplikacja do samochodu Calm - najlepsza aplikacja do zestawów słuchawkowych XR

The Best of Play 2025 - Google rozdało nagrody dla najlepszych aplikacji

The Best of Play to coroczne nagrody dla najlepszych aplikacji dostępnych w sklepie Google Play przyznawanych przez Google. Oprócz nagrody głównej dla aplikacji przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach. Jak są oceniane?

Google podczas przyznawania nagród bierze pod uwagę jakość czy innowacyjność, ale także oceny w sklepie Google Play oraz popularność aplikacji wśród użytkowników.

W 2024 roku główną nagrodę zgarnęła aplikacja Partiful - program do szybkiego robienia zaproszeń na wydarzenia. W tym roku nagrodzona aplikacja ma za zadanie walczyć z rozproszeniem i brakiem skupienia użytkowników telefonów. Pomóc ma w tym sympatyczny stworek.

Focus Friend - najlepsza aplikacja 2025 roku i nagroda w kategorii rozwój osobisty

Focus Friend jest aplikacją stworzoną przez amerykańskiego youtubera Hanka Greena. Zgarnęła nagrodę w kategorii głównej i rozwoju osobistego. Jej głównym celem jest pomoc w pracy, w skupieniu i walka z rozpraszającymi aplikacjami. Podczas używania aplikacji, powiadomienia z innych programów są wyciszane, a użytkownik opiekuje się sympatycznym stworkiem i razem z nim zajmuje się swoimi sprawami.

Każda sesja w aplikacji prowadzi do rozwoju wirtualnej postaci, z kolei wyjście z niej sprawia, że przyjaciel jest smutny. Zatem empatia napędza motywację do ponownego skupienia się na zadaniu.

Luminar - najlepsza aplikacja na wiele urządzeń

Jury w kategorii najlepszej aplikacji na wiele urządzeń nagrodziło Luminar: Photo Editor. Jest to aplikacja do obróbki zdjęć i projektów graficznych oparta na silniku wspomaganym przez AI. Dużą zaletą aplikacji jest możliwość pracy nad jednym projektem zarówno na telefonie, laptopie, jak i tablecie.

Edits - najlepsza aplikacja do zabawy

W kategorii najlepszej aplikacji do zabawy wygrał Edits. Jest to aplikacja Instagramu pozwalająca szybko wyedytować filmik i przygotować ją do publikacji na dowolnej platformie. W darmowej wersji programu można wyeksportować film bez znaku wodnego. Z poziomu Instagramu ułatwia nagrywanie, obróbkę i publikowanie Rolek czy Reelsów.

Wiser - najlepszy codzienny niezbędnik

Według Jury na co dzień przyda nam się aplikacja Wiser. Program streszcza książki i audiobooki w 15 minutowe nagrania, skupiając się na najważniejszych wątkach. Dzięki temu jesteś w stanie poznać większą liczbę książek i sięgnąć jedynie po te, które cię zaciekawią czy przykują twoją uwagę.

Pingo AI Language - nagroda w kategorii: ukryty klejnot

Era Duolingo powoli przechodzi do historii. Wśród aplikacji do nauki języków rośnie poważny konkurent. Pingo AI Language został nagrodzony w kategorii ukryty klejnot. Jest to aplikacja umożliwiająca rozmowę z botem AI w różnych językach. Bot dostosowuje się do twojego poziomu umiejętności językowych i razem z tobą je rozwija. Dzięki temu użytkownicy zdobywają pewność w posługiwaniu się nowym językiem i płynność w rozmowie.

ABCmouse 2 - najlepsza aplikacja dla rodzin

Najlepszą aplikacją dla rodzin w 2025 roku jest ABCmouse 2. Program zawiera gry, książki, filmy i piosenki dopasowane do dzieci w wieku 2-8 lat. Korzystanie z aplikacji ma pomóc najmłodszym poszerzyć wiedzę z zakresu matematyki, nauk ścisłych, sztuki czy muzyki. Dzięki temu dziecko uczy się przez zabawę także poza szkołą.

SleepisolBio - najlepsza aplikacja do zegarków

Aplikacja SleepisolBio zadba o nasz sen. Dzięki możliwości integracji z zegarkiem pozwala jeszcze lepiej śledzić parametry snu. Opcja ta również zdecydowała, że dostała nagrodę w kategorii najlepszej aplikacji do zegarków. SleepisolBio nie tylko pozwala śledzić parametry snu, ale także ułatwia zasypianie dzięki odpowiedniej terapii dźwiękowej.

Goodnotes - najlepsza aplikacja na duże ekrany

Jeśli na co dzień korzystasz z większych ekranów jak tablety, możesz zerknąć na aplikację Goodnotes. Program w 2025 roku okazał się najlepszym właśnie na duże ekrany. Pozwala szybko i w ciekawy sposób zrobić notatki ze spotkania, wykładu. Wizualnie przedstawić burzę mózgu podczas pracy zespołowej. Google docenił starannie zaprojektowany interfejs i zaawansowane narzędzia dostępne w aplikacji.

SoundCloud - najlepsza aplikacja do samochodu

SoundCloud został nagrodzony w kategorii najlepszej aplikacji do samochodu. Program świetnie współpracuje z Android Auto, zachowuje przejrzysty i intuicyjny interfejs. Pozwala użytkownikom słuchać i odkrywać nową muzykę podczas jazdy samochodem.

Calm - najlepsza aplikacja do zestawów słuchawkowych XR

Calm jest aplikacją, która wykorzystuje immersyjny charakter zestawów słuchawkowych XR. Otacza użytkownika spokojną muzyką, dźwiękami, które łagodzą stres, pozwalają się skupić i zrelaksować. Google w 2025 roku uznał ją za najlepszą aplikację do zestawów słuchawkowych XR.

''Wydarzenia'': Aplikacja do sąsiedzkiej integracji. Nowinkę testują mieszkańcy Gdańska Polsat News Polsat News