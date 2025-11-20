10 najlepszych aplikacji na Androida. Google właśnie to ogłosił
Google rozdał nagrody dla najlepszych aplikacji na Androida w 2025 roku. Główną nagrodę i nagrodę w kategorii rozwój osobisty zdobyła aplikacja Focus Friend. Z kolei najlepszą aplikacją do zabawy okazał się instagramowy Edits. Oto 10 nagrodzonych aplikacji przez Google.
Spis treści:
- The Best of Play 2025 - Google rozdało nagrody dla najlepszych aplikacji
- Focus Friend - najlepsza aplikacja 2025 roku i nagroda w kategorii rozwój osobisty
- Luminar - najlepsza aplikacja na wiele urządzeń
- Edits - najlepsza aplikacja do zabawy
- Wiser - najlepszy codzienny niezbędnik
- Pingo AI Language - nagroda w kategorii: ukryty klejnot
- ABCmouse 2 - najlepsza aplikacja dla rodzin
- SleepisolBio - najlepsza aplikacja do zegarków
- Goodnotes - najlepsza aplikacja na duże ekrany
- SoundCloud - najlepsza aplikacja do samochodu
- Calm - najlepsza aplikacja do zestawów słuchawkowych XR
The Best of Play 2025 - Google rozdało nagrody dla najlepszych aplikacji
The Best of Play to coroczne nagrody dla najlepszych aplikacji dostępnych w sklepie Google Play przyznawanych przez Google. Oprócz nagrody głównej dla aplikacji przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach. Jak są oceniane?
Google podczas przyznawania nagród bierze pod uwagę jakość czy innowacyjność, ale także oceny w sklepie Google Play oraz popularność aplikacji wśród użytkowników.
W 2024 roku główną nagrodę zgarnęła aplikacja Partiful - program do szybkiego robienia zaproszeń na wydarzenia. W tym roku nagrodzona aplikacja ma za zadanie walczyć z rozproszeniem i brakiem skupienia użytkowników telefonów. Pomóc ma w tym sympatyczny stworek.
Focus Friend - najlepsza aplikacja 2025 roku i nagroda w kategorii rozwój osobisty
Focus Friend jest aplikacją stworzoną przez amerykańskiego youtubera Hanka Greena. Zgarnęła nagrodę w kategorii głównej i rozwoju osobistego. Jej głównym celem jest pomoc w pracy, w skupieniu i walka z rozpraszającymi aplikacjami. Podczas używania aplikacji, powiadomienia z innych programów są wyciszane, a użytkownik opiekuje się sympatycznym stworkiem i razem z nim zajmuje się swoimi sprawami.
Każda sesja w aplikacji prowadzi do rozwoju wirtualnej postaci, z kolei wyjście z niej sprawia, że przyjaciel jest smutny. Zatem empatia napędza motywację do ponownego skupienia się na zadaniu.
Luminar - najlepsza aplikacja na wiele urządzeń
Jury w kategorii najlepszej aplikacji na wiele urządzeń nagrodziło Luminar: Photo Editor. Jest to aplikacja do obróbki zdjęć i projektów graficznych oparta na silniku wspomaganym przez AI. Dużą zaletą aplikacji jest możliwość pracy nad jednym projektem zarówno na telefonie, laptopie, jak i tablecie.
Edits - najlepsza aplikacja do zabawy
W kategorii najlepszej aplikacji do zabawy wygrał Edits. Jest to aplikacja Instagramu pozwalająca szybko wyedytować filmik i przygotować ją do publikacji na dowolnej platformie. W darmowej wersji programu można wyeksportować film bez znaku wodnego. Z poziomu Instagramu ułatwia nagrywanie, obróbkę i publikowanie Rolek czy Reelsów.
Wiser - najlepszy codzienny niezbędnik
Według Jury na co dzień przyda nam się aplikacja Wiser. Program streszcza książki i audiobooki w 15 minutowe nagrania, skupiając się na najważniejszych wątkach. Dzięki temu jesteś w stanie poznać większą liczbę książek i sięgnąć jedynie po te, które cię zaciekawią czy przykują twoją uwagę.
Pingo AI Language - nagroda w kategorii: ukryty klejnot
Era Duolingo powoli przechodzi do historii. Wśród aplikacji do nauki języków rośnie poważny konkurent. Pingo AI Language został nagrodzony w kategorii ukryty klejnot. Jest to aplikacja umożliwiająca rozmowę z botem AI w różnych językach. Bot dostosowuje się do twojego poziomu umiejętności językowych i razem z tobą je rozwija. Dzięki temu użytkownicy zdobywają pewność w posługiwaniu się nowym językiem i płynność w rozmowie.
ABCmouse 2 - najlepsza aplikacja dla rodzin
Najlepszą aplikacją dla rodzin w 2025 roku jest ABCmouse 2. Program zawiera gry, książki, filmy i piosenki dopasowane do dzieci w wieku 2-8 lat. Korzystanie z aplikacji ma pomóc najmłodszym poszerzyć wiedzę z zakresu matematyki, nauk ścisłych, sztuki czy muzyki. Dzięki temu dziecko uczy się przez zabawę także poza szkołą.
SleepisolBio - najlepsza aplikacja do zegarków
Aplikacja SleepisolBio zadba o nasz sen. Dzięki możliwości integracji z zegarkiem pozwala jeszcze lepiej śledzić parametry snu. Opcja ta również zdecydowała, że dostała nagrodę w kategorii najlepszej aplikacji do zegarków. SleepisolBio nie tylko pozwala śledzić parametry snu, ale także ułatwia zasypianie dzięki odpowiedniej terapii dźwiękowej.
Goodnotes - najlepsza aplikacja na duże ekrany
Jeśli na co dzień korzystasz z większych ekranów jak tablety, możesz zerknąć na aplikację Goodnotes. Program w 2025 roku okazał się najlepszym właśnie na duże ekrany. Pozwala szybko i w ciekawy sposób zrobić notatki ze spotkania, wykładu. Wizualnie przedstawić burzę mózgu podczas pracy zespołowej. Google docenił starannie zaprojektowany interfejs i zaawansowane narzędzia dostępne w aplikacji.
SoundCloud - najlepsza aplikacja do samochodu
SoundCloud został nagrodzony w kategorii najlepszej aplikacji do samochodu. Program świetnie współpracuje z Android Auto, zachowuje przejrzysty i intuicyjny interfejs. Pozwala użytkownikom słuchać i odkrywać nową muzykę podczas jazdy samochodem.
Calm - najlepsza aplikacja do zestawów słuchawkowych XR
Calm jest aplikacją, która wykorzystuje immersyjny charakter zestawów słuchawkowych XR. Otacza użytkownika spokojną muzyką, dźwiękami, które łagodzą stres, pozwalają się skupić i zrelaksować. Google w 2025 roku uznał ją za najlepszą aplikację do zestawów słuchawkowych XR.