Spis treści: Informacja emerytalna w mObywatelu od 1 stycznia 2026 "Twoja emerytura". Dane i prognozy od 35 roku życia Nowość w mObywatelu nie dla wszystkich. Wykluczenie cyfrowe Polaków?

Informacja emerytalna w mObywatelu od 1 stycznia 2026

W czerwcu tego roku informowaliśmy o nowej ustawie, która pozwoli ZUS-owi dostarczać informacje o prognozowanej emeryturze bezpośrednio do aplikacji mObywatel. Jest to związane z planami likwidacji Centralnej Informacji Emerytalnej, projektowanej w czasach poprzedniego rządu, i przeniesienia jej funkcjonalności właśnie do mObywatela. Jako że przepisy umożliwiają przekazywanie i wyświetlanie w aplikacji danych z ZUS-u oraz innych informacji o produktach emerytalnych, czas na wprowadzenie tego w życie.

Zostało oficjalnie potwierdzone, że nowa funkcja "Twoja emerytura" w aplikacji mObywatel zostanie uruchomiona 1 stycznia 2026 roku. Tego dnia - zgodnie z ustawą - ZUS zacznie przekazywać informacje o emeryturach, wliczając w to stan konta, prognozowane świadczenia oraz wpłaty do OFE i PPK. Polacy będą mogli śledzić wszystkie te dane o zasobach emerytalnych w jednej aplikacji "do wszystkiego". Skoro bowiem Polska ma już infrastrukturę i aplikację, nie ma sensu rozmieniać się na drobne i inwestować w nowe, niepewne systemy ani dalej tracić na tych niewydolnych.

Rząd Donalda Tuska definitywnie zrezygnował z rozwijania Centralnej Informacji Emerytalnej, która miała stanowić osobny portal. Zamiast tego wszystkie informacje o zasobach emerytalnych zobaczymy w jednej aplikacji, z której korzysta już 10 milionów Polaków. Oprócz danych z ZUS w mObywatelu sprawdzimy również dane z IKE, IKZE, KRUS, OFE, PPE i PPK.

"Twoja emerytura". Dane i prognozy od 35 roku życia

Ta długo wyczekiwana nowość co prawda trafi do mObywatela już za nieco ponad 2 miesiące, ale nie wszyscy będą mogli z niej korzystać od pierwszego dnia. Jako pierwsi dostęp do niej otrzymają Polacy, którzy w 2025 roku ukończyli 35 lat oraz mają aktywny profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie eZUS). Warunkiem jest też logowanie się do mObywatela, jako że usługa "Twoja emerytura" nie będzie działać nigdzie indziej, a przynajmniej nie od początku.

Zarówno młodsze, jak i niekorzystające ze smartfonów osoby będą musiały poczekać na kolejne etapy wdrożenia "Twojej emerytury". Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji, to pierwszeństwo w dostępie zostało ustalone ze względu na zakładaną historię składkową osób po 35 roku życia oraz doświadczenie w świecie cyfrowym posiadaczy smartfona z zainstalowaną aplikacją.

Nowość w mObywatelu nie dla wszystkich. Wykluczenie cyfrowe Polaków?

Pojawiły się jednak głosy krytyczne, mówiące o wykluczeniu części ubezpieczonych. Polska nie stosuje w tym przypadku dyskryminacji osób wykluczonych cyfrowo, którzy nie korzystają ze smartfona czy komputera. W dalszym ciągu mogą one zasięgać informacji w tradycyjny sposób, np. w oddziałach ZUS.

Aplikacja mobilna to tylko udogodnienie, które ułatwia życie milionom Polaków i pracę urzędom. Korzystanie z niej jest jednak opcjonalne i nadal wszystkie sprawy można załatwić po staremu, stawiając się osobiście w placówce i składając papierowe dokumenty.

Nie korzystasz z aplikacji na smartfonie? Nadal możesz załatwić sprawy w oddziale ZUS Piotr Kamionka/REPORTER East News

Według oficjalnych źródeł z mObywatela korzysta ponad 10 mln użytkowników, podczas gdy w Polsce żyje ok. 37,4 mln osób. Pomijając kilka milionów dzieci do 13 roku życia, które nie są uprawnione do korzystania z tej aplikacji, można obliczyć, że używa jej prawie co trzeci uprawniony Polak.

