Kto ma dom, a kto długi? Wkrótce sprawdzisz to w mObywatelu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który według planu ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2025 r., zakłada m.in. koniec anonimowego przeglądania ksiąg wieczystych i konieczność uwierzytelnienia. W praktyce umożliwi to aplikacja mObywatel. Po zalogowaniu do aplikacji można będzie pobierać dane z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, wliczając w to Elektroniczne Księgi Wieczyste (system EKW).

Dotychczas, aby przejrzeć księgę wieczystą przy pomocy systemu teleinformatycznego, wystarczyło znać jej numer. Nowelizacja przewiduje konieczność uwierzytelnienia się przeglądającego. W praktyce oznacza to, że dane z CIKW nadal będą ogólnodostępne, ale już nie będzie można pobierać ich anonimowo, a działania te będą rejestrowane.

Co dalej? Obecnie użytkownicy korzystający z CIKW, aby uzyskać dokumenty o mocy dokumentów wydawanych przez sąd, muszą wykonać ich wydruk. Nowelizacja ustawy przewiduje, że taką moc będą miały także dokumenty elektroniczne wygenerowane przez system teleinformatyczny. Dokumenty te będzie można najprawdopodobniej generować bezpośrednio w mObywatelu. Możliwe, że funkcja zostanie wprowadzona w I kwartale 2026 roku.

Dane z KRS w aplikacji mObywatel. Bez limitu podmiotów?

Deregulacyjne działania rządu przewidują analogiczną sytuację z Krajowym Rejestrem Sądowym. Ministerstwo Sprawiedliwości, które wystąpiło z projektem, planuje modyfikację mObywatela, tak aby aplikacja umożliwiała pozyskiwanie danych z KRS. Jak tłumaczą eksperci, wynika to z projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, który złożono w tym roku.

"W związku z dynamicznie postępującą informatyzacją usług publicznych potrzeba uzyskania dostępu do danych z KRS za pośrednictwem usług sieciowych jest naturalnym etapem dalszego rozwoju i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy podmiotami publicznymi. Projekt wprowadza przepisy, które wychodzą naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu" - czytamy w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Integracja danych z Krajowego Rejestru Sądowego z mObywatelem będzie miało jeszcze jedną zaletę. Do tej pory ustawa pozwalała przesyłać jednocześnie dane KRS maksymalnie 50 podmiotów. Gdy nowa funkcja trafi do rządowej aplikacji, ten limit zostanie zniesiony. Z informacji przekazanych przez PAP wynika jednak, że użytkownik będzie mógł pobierać dane jedynie tych podmiotów, z którymi jest powiązany PESEL-em.

