mObywatel to aplikacja, która ciągle jest rozwijana i wzbogacana w nowe funkcje. Plany resortu cyfryzacji na najbliższe miesiące ujawnił wiceminister Dariusz Standerski w wywiadzie dla Radia Zet. Jeszcze przed końcem br. pojawi się nowa funkcja. Natomiast 2026 r. przyniesie kolejne rozwiązania.

Czatbot w aplikacji mObywatel od 31 grudnia

Pierwszą z nowości w aplikacji mObywatel jest czatbot, czyli wirtualny asystent, nad którym prace trwają od miesięcy. To narzędzie zostanie udostępnione jeszcze przed końcem 2025 r. Z informacji przekazanych przez Dariusza Standarskiego wynika, że jego możliwości wypróbujemy już w sylwestra.

Zaczynamy już w sylwestra. Skorzystamy z wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel, czyli polska sztuczna inteligencja. Polski model językowy pomoże nam odnaleźć się w meandrach administracji

Czatbot umożliwi zapytanie w aplikacji mObywatel, jak załatwić daną sprawę. Jeśli będzie to możliwe drogą online, to wirtualny asystent przekieruje nas do stosownych usług czy wniosków i pokaże krok po kroku, co należy zrobić.

mDowód z aplikacji mObywatel będzie dostępny za granicą

Wiceminister cyfryzacji ujawnił również plany resortu związane z rozwojem aplikacji mObywatel na 2026 r. Jedną z najważniejszych nowości ma być mDowód akceptowany poza granicami Polski.

Obecnie mDowodem można legitymować się w kraju, ale pod koniec 2026 r. ma to stać się możliwe również poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. Usługa będzie częścią narzędzia o nazwie Portfel mObywatel.

Z informacji przekazanych przez Dariusza Standerskiego wynika, że Portfel mObywatel pozwoli na korzystanie z usług w innych krajach Unii Europejskiej i jako przykład podał możliwość założenia lokaty w innym państwie czy skorzystania z ubezpieczenia. Oczywiście ma to działać również w drugą stronę i Polska udostępni podobne opcje innym mieszkańcom UE. Plan docelowy jest taki, aby działało to z wszystkimi usługami wymagającymi potwierdzania tożsamości.

W aplikacji mObywatel sprawdzisz wysokość emerytury

Nieco wcześniej, bo w pierwszym lub najpóźniej drugim kwartale 2026 r., pojawi się nowa usługa, która będzie powiązana z bazą Zakładu Usług Społecznych. W ten sposób każdy użytkownik mObywatela będzie mógł w wygodny sposób sprawdzić na telefonie wysokość prognozowanego świadczenia emerytalnego, bez potrzeby udawania się do placówki ZUS-u.

