Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opublikowała w środę pierwszy katalog danych od teleskopu Euclid. Zbadał on obszar o powierzchni ponad 300 razy większej od Księżyca w pełni. Euclid zbadał trzy obszary nieba, w których później przeprowadzi głębokie obserwacje kosmosu.

Zespół badaczy z uniwersytetów w Oksfordzie, Portsmouth i Newcastle we współpracy z wolontariuszami przeczesywał te dane, aby zidentyfikować silne soczewki grawitacyjne. Pojawiają się one, gdy masywne obiekty, takie jak galaktyki i ich otoczki z ciemnej materii, zakrzywiają czasoprzestrzeń wokół siebie i działają niczym szkło powiększające dla odległych obiektów, powodując zakrzywienie światła za nimi.

Mimo że soczewki grawitacyjne ciężko jest namierzyć, to zespół zidentyfikował 500 kandydatów na silne soczewki (takie, które w bardzo widoczny sposób zakrzywiają czasoprzestrzeń) w tym zestawie danych. Jak dotąd znanych jest mniej niż 1000 silnych soczewek. "Te soczewki już teraz pozwalają nam uczyć się o naszym Wszechświecie, ale to dopiero początek dla Euclida" - pisze w oświadczeniu Natalie Lines, doktorantka z University of Portsmouth. ESA wspomaga się także pracą sztucznej inteligencji.