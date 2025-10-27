Życie prawdopodobnie nie istnieje tylko na Ziemi i choć jego intensywne poszukiwania trwają na razie w innych obiektach Układu Słonecznego, tak może występować również poza Drogą Mleczną. Świadczy o tym spektakularne odkrycie poza naszą galaktyką. Po raz pierwszy udało się zidentyfikować składniki życia poza naszym kosmicznym podwórkiem.

Zamrożone składniki życia odkryte w Wielkim Obłoku Magellana

Droga Mleczna ma kilka sąsiednich galaktyk karłowatych, które z czasem zostaną przez nią wchłonięte, choć oczywiście tego nie doczekamy. Jednym z takich pobliskich obiektów jest Wielki Obłok Magellana. To właśnie tam uczeni dokonali przełomowego odkrycia.

Wielki Obłok Magellana jest pierwszą galaktyką poza Drogą Mleczną, gdzie udało się odkryć elementy życia. Udało się tego dokonać w pobliżu młodej gwiazdy o nazwie ST6 i znaleziono je w wśród mieszanki złożonych cząsteczek organicznych uwięzionych w lodzie krążącym wokół obiektu. Są to etanol, aldehyd octowy i mrówczan metylu.

Gwiazda ST6 znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana. NASA/ESA/CSA/JPL-Caltech/M. Sewiło et al., 2025 NASA

Przy okazji natrafiono na kwas octowy, którego wcześniej nigdy nie udało się jednoznacznie zidentyfikować w lodzie w żadnym miejscu w kosmosie.

To nowy rozdział w badaniach powstawania życia poza Drogą Mleczną

Spektakularne odkrycie zespołu badaczy, którym kierowała astrofizyczka Marta Sewiło z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda NASA i Uniwersytetu Maryland, jest przełomowe.

Dzięki temu odkryciu poczyniliśmy znaczący postęp w zrozumieniu, jak złożona chemia powstaje we wszechświecie i otwieramy nowe możliwości badań nad tym, jak powstało życie

Droga Mleczna nie jest więc zapewne wcale tak wyjątkowa i życie równie dobrze mogło rozwinąć się także w innych galaktykach. Po prostu na razie go nie odkryto, ale znalezienie jego składników w Wielkim Obłoku Magellana może nas do tego przybliżać.

Złożone cząsteczki organiczne (COM) zawierają węgiel i są chemicznymi prekursorami cząsteczek budujących życie. Mamy tu na myśli białka czy cukry. Związki te zapewne istniały jeszcze przed powstaniem Ziemi, która ma około 4,5 mld lat. Wszechświat jest starszy i jego wiek szacuje się na około 13,8 mld lat.

Przełomu dokonał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Tak spektakularne odkrycie nie było możliwe, gdyby nie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Potężne obserwatorium skierowano na gwiazdę ST6 w Wielkim Obłoku Magellana, która znajduje się około 160 tys. lat świetlnych od nas. W ten sposób udało się "prześwietlić" wirującą materię lodu.

Naukowcy chcą iść za ciosem i planują skierować Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba na inne młody gwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana. Chcą w ten sposób ustalić, czy podobna chemia zachodzi także w pobliżu innych obiektów pobliskiej galaktyki karłowatej.

