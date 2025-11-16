Autonomiczny Black Hawk. Szef Pentagonu steruje zdalnie śmigłowcem

Dawid Długosz

Pete Hegseth wziął udział w ciekawej demonstracji w siedzibie DARPA. Szef Pentagonu był w stanie zdalnie sterować śmigłowcem UH-60 Black Hawk i zrobił to jedynie z użyciem ekranu dotykowego. Było to możliwe dzięki systemowi ALIAS firmy Sikorsky. Czy to oznacza przyszłość działań zbrojnych NATO?

Pete Hegseth pilotuje zdalnie śmigłowiec Black Hawk. Przyszłość działań NATO?
Pete Hegseth pilotuje zdalnie śmigłowiec Black Hawk. Przyszłość działań NATO?Department of War/Xmateriały prasowe

Nowe technologie mają szerokie zastosowanie w wojsku i nierzadko pewne rozwiązania są w pierwszej kolejności implementowane w armii. W tym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth wziął udział w bardzo ciekawej demonstracji, która odbyła się w siedzibie DARPA. W jej trakcie pilotował zdalnie śmigłowiec wojskowy Black Hawk.

Pete Hegseth pilotuje zdalnie helikopter UH-60 Black Hawk

Nietypowa demonstracja odbyła się w siedzibie DARPA (Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obrony) i nagranie zostało udostępnione przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Na filmie możemy zobaczyć, jak Pete Hegseth pilotuje zdalnie śmigłowiec wojskowy UH-60 Black Hawk firmy Sikorsky. Szef Pentagonu wykorzystał w tym celu ekran dotykowy.

Był to specjalny pokaz i na jego potrzeby śmigłowiec UH-60 Black Hawk został wyposażony w system ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), który jest wspólną inicjatywą DARPA i firmy Sikorsky (spółką zależną Lockheed Martin). Rozwiązanie pozwala na dodanie do istniejących śmigłowców funkcji autonomicznych, co w praktyce umożliwia loty nawet bez pilotów.

W trakcie demonstracji, w której udział wziął Pete Hegseth, wspomniany śmigłowiec Black UH-60 Hawk miał na pokładzie dwóch pilotów, którzy to jednak pełnili rolę kontrolerów lotu i w razie problemów w każdej chwili mogliby przejąć kontrolę nad maszyną.

System ALIAS firmy Sikorsky rozwijany z DARPA

System ALIAS został opracowany kilka lat temu w bliskiej współpracy z DARPA. Pierwszy lot autonomiczny śmigłowca UH-60A z tym rozwiązaniem na pokładzie miał miejsce w 2022 r. Próba odbyła się bez pilotów i była dużym przełomem. Test wykazał możliwość startu, lotu oraz lądowania bez załogi.

Sikorsky wraz z DARPA od tego czasu cały czas udoskonalają ALIAS-a. Udało się m.in. uprościć interfejs dla zdalnego sterowania, co ułatwia kontrolowanie maszyną. Mógł to sprawdzić Pete Hegseth, który poradził sobie z tym zadaniem i nie potrzebował specjalistycznego szkolenia.

Lotnictwo autonomiczne to przyszłość działań NATO

Tego typu technologie pokazują nie tylko kierunek, w którym zmierzają Stany Zjednoczone, ale wyznaczają trendy dla całego sojuszu NATO. Rok temu odbyła się prezentacja, na której pokazano zaawansowane możliwości takiego rozwiązania. Śmigłowiec był sterowany z wykorzystaniem tabletu i maszyna była w stanie wykonywać nawet bardzo złożone zadania lotnicze.

Systemy jak ALIAS pokazują, że lotnictwo autonomiczne rozwija się bardzo szybko i takie technologie będą odgrywać w wojsku coraz większe znaczenie. Warto dodać, że Sikorsky niedawno pochwalił się bezzałogową wersją śmigłowca o nazwie S-70UAS U-Hawk.

