Nowe technologie mają szerokie zastosowanie w wojsku i nierzadko pewne rozwiązania są w pierwszej kolejności implementowane w armii. W tym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth wziął udział w bardzo ciekawej demonstracji, która odbyła się w siedzibie DARPA. W jej trakcie pilotował zdalnie śmigłowiec wojskowy Black Hawk.

Pete Hegseth pilotuje zdalnie helikopter UH-60 Black Hawk

Nietypowa demonstracja odbyła się w siedzibie DARPA (Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obrony) i nagranie zostało udostępnione przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Na filmie możemy zobaczyć, jak Pete Hegseth pilotuje zdalnie śmigłowiec wojskowy UH-60 Black Hawk firmy Sikorsky. Szef Pentagonu wykorzystał w tym celu ekran dotykowy.

Był to specjalny pokaz i na jego potrzeby śmigłowiec UH-60 Black Hawk został wyposażony w system ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), który jest wspólną inicjatywą DARPA i firmy Sikorsky (spółką zależną Lockheed Martin). Rozwiązanie pozwala na dodanie do istniejących śmigłowców funkcji autonomicznych, co w praktyce umożliwia loty nawet bez pilotów.

W trakcie demonstracji, w której udział wziął Pete Hegseth, wspomniany śmigłowiec Black UH-60 Hawk miał na pokładzie dwóch pilotów, którzy to jednak pełnili rolę kontrolerów lotu i w razie problemów w każdej chwili mogliby przejąć kontrolę nad maszyną.

System ALIAS firmy Sikorsky rozwijany z DARPA

System ALIAS został opracowany kilka lat temu w bliskiej współpracy z DARPA. Pierwszy lot autonomiczny śmigłowca UH-60A z tym rozwiązaniem na pokładzie miał miejsce w 2022 r. Próba odbyła się bez pilotów i była dużym przełomem. Test wykazał możliwość startu, lotu oraz lądowania bez załogi.

Sikorsky wraz z DARPA od tego czasu cały czas udoskonalają ALIAS-a. Udało się m.in. uprościć interfejs dla zdalnego sterowania, co ułatwia kontrolowanie maszyną. Mógł to sprawdzić Pete Hegseth, który poradził sobie z tym zadaniem i nie potrzebował specjalistycznego szkolenia.

Lotnictwo autonomiczne to przyszłość działań NATO

Tego typu technologie pokazują nie tylko kierunek, w którym zmierzają Stany Zjednoczone, ale wyznaczają trendy dla całego sojuszu NATO. Rok temu odbyła się prezentacja, na której pokazano zaawansowane możliwości takiego rozwiązania. Śmigłowiec był sterowany z wykorzystaniem tabletu i maszyna była w stanie wykonywać nawet bardzo złożone zadania lotnicze.

Systemy jak ALIAS pokazują, że lotnictwo autonomiczne rozwija się bardzo szybko i takie technologie będą odgrywać w wojsku coraz większe znaczenie. Warto dodać, że Sikorsky niedawno pochwalił się bezzałogową wersją śmigłowca o nazwie S-70UAS U-Hawk.

