DARPA zapowiada POWER. Potężny laser do przesyłania energii na cały świat

Wiele potencjalnie genialnych technologii, które mają potencjał zmienić świat, często napotyka na tę samą podstawową przeszkodę, czyli zasilanie. Świetnym przykładem są samoloty elektryczne, które wydają się przecież świetnym pomysłem, ale akumulatory potrzebne do ich zasilania są tak duże i ciężkie, że odbija się to nie tylko na ich ładowności, ale i zasięgu. Idealnie byłoby je zasilać bezprzewodowo, prawda?

Bezprzewodowe przesyłanie energii. DARPA ma pomysł

Naukowcy od ponad stu lat są podobnego zdania, ale bezprzewodowe przesyłanie energii nie podoba się choćby... prawom fizyki. Amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej, przekonuje jednak, że można i rozważa wykorzystanie laserów do przesyłania energii ze źródła naziemnego do odległych przekaźników, co pozwolić może m.in. na elektryczne samoloty o praktycznie nieskończonym zasięgu.

Energia stanowi podstawę każdej działalności człowieka, w tym obrony. Potrzebujemy sposobów dostarczania energii, które przezwyciężą słabe punkty i inne niedociągnięcia naszego obecnego paradygmatu. Następny krok naprzód w przesyłaniu mocy optycznej może zależeć od technologii przekaźników wyjaśnia DARPA.

Zdjęcie Na papierz wszystko wygląda na łatwe. Ale czy to da się zrobić? / DARPA / materiały prasowe

Reklama

Teoretycznie wydaje się to dość proste, ale w praktyce do pokonania jest wiele problemów technicznych. Lasery działają w zasięgu pola widzenia, dlatego w górnych warstwach atmosfery potrzebne będą unoszące się w powietrzu przekaźniki, aby zminimalizować zakłócenia i tłumienie sygnału przez powietrze i parę wodną. Podobnie jak broń laserowa, nadajnik i przekaźniki muszą być w stanie namierzyć cel i skorygować wiązkę, aby zachować koncentrację.



Jednak największym problemem są ogromne straty energii podczas zmiany światła lasera w energię elektryczną i z powrotem. Dlatego w ramach pierwszej fazy projektu POWER, DARPA opracowuje różne koncepcyjne przekaźniki, w drugiej skoncentruje się na zintegrowaniu technologii z istniejącym płatowcem, a trzecia będzie testem mającym na celu dostarczenie 10 kilowatów mocy na odległość 200 km za pomocą lasera.

Ten projekt ma potencjał, aby o rząd wielkości ulepszyć wykorzystanie energii przesyłanej za pomocą promieniowania, co mogłoby radykalnie zmienić stosunek społeczeństwa do energii. Bezprzewodowa sieć energetyczna mogłaby uwolnić energię z nowych i różnorodnych źródeł, w tym z przestrzeni kosmicznej oraz szybko i niezawodnie dostarczyć ją do odbiorców cierpiących na brak energii powiedział dr Paul Jaffe, lider programu POWER w DARPA.