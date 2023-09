Elon Musk połączy dane z Tesli, Neuralink oraz X. Cel: ogólna SI

Musk ma nadzieję dogonić konkurencję

Odkąd na rynku pojawiły się modele sztucznej inteligencji od OpenAI oraz Microsoftu czy Google, Elon Musk pozostaje w tyle. Jednak, mimo powolnego startu, ma dostęp do danych z różnych branż, w tym Tesli, Neuralink czy X, co stanowi ogromny czynnik przyspieszający prace nad sztuczną inteligencją w jego firmie xAI.

Firma xAI powstała na początku tego roku. Jej celem jest stworzenie potężnej sztucznej inteligencji, która będzie dostarczała światu wiedzy i informacji. Jednak Musk chce pójść o krok dalej i pragnie stworzyć ogólną sztuczną inteligencję.

Ogólna sztuczna inteligencja

Koncepcja ogólnej czy też silnej sztucznej inteligencji to skomplikowane zagadnienie. Do tej pory mieliśmy do czynienia jedyni z prostymi modelami, takimi jak ChatGPT, który na podstawie udostępnionych mu danych jest w stanie generować odpowiedzi na pytania. W teorii ogólna sztuczna inteligencja ma być w stanie wykonywać i rozumieć skomplikowane zagadnienia w sposób, w jaki rozumieją je ludzie, bądź ewentualnie inne zwierzęta.

Zdjęcie Tesla Bot ma zastąpić pracowników fabryk / Tesla / materiały prasowe

Ogólna AI różni się od obecnie dostępnych tym, że prosta sztuczna inteligencja ma zadanie rozwiązywanie jednego konkretnego problemu, jej celem nie jest zdobycie ogólnych zdolności poznawczych. Stoi ona w opozycji do inteligencji ogólnej zwanej też silną, która ma rozumieć i się uczyć. Będzie robiła wszystko to, co w stanie jest zrobić człowiek.

Sztuczna inteligencja od Muska będzie inna niż wszystkie?

Sztuczna inteligencja już w jakimś stopniu jest integralną częścią produktów Tesli, SpaceX czy Neuralink oraz innych jego projektów. Firmy te w większości działają niezależnie od siebie, jednak niektórzy przewidują, że ostatecznie zostaną połączone z niedawno utworzonym xAI. Głównym celem xAI docelowo jest stworzenie ogólnej sztucznej inteligencji.

Połączenie danych tekstowych zaczerpniętych od użytkowników Twittera z obrazami świata rzeczywistego zarejestrowanych przez pojazdy Tesli pozwoli stworzyć zarówno model w stylu ChatGPT, jak i fizyczne roboty, zdolne do poruszania się samodzielnie po fizycznym świecie. Według informacji zawartych na stronie internetowej xAI celem firmy jest przede wszystkim „zrozumienie prawdziwej natury wszechświata”.

Musk poinstruował badaczy z xAI, żeby w najbliższej przyszłości stworzyli model zdolny do generowania kodów komputerowych, oraz „politycznie neutralnego” konkurenta dla ChatGPT. Przejęcie przez Muska Twittera zostało ogłoszone jako jego największa porażka finansowa, jednak platforma stanowi bezcenne źródło danych użytkowników. Potencjalnie może posłużyć jako paliwo do wyszkolenia potężnego modelu sztucznej inteligencji.

Dzięki przejęciu platformy Musk wyrównał swoje szanse w stosunku do Microsoftu czy OpenAI, dysponujących ogromnymi zbiorami danych. W połączeniu z obrazami zebranymi przez pojazdy Tesli, Musk zyskuje niesamowite możliwości.

Właściwie była to korzyść uboczna, o której zdałem sobie sprawę dopiero po zakupie. Powiedział Musk.