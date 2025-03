Donald Trump ogłosił budowę myśliwca F-47. To samolot przyszłości

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych będą miały do swojej dyspozycji aż 200 myśliwców 6. generacji , które mają szokować swoimi futurystycznymi technologiami. Pentagon określa go mianem "statku kosmicznego" wśród samolotów armii innych krajów świata. Nowy samolot przewagi powietrznej będzie nosił oznaczenie F-47 i ma nawiązywać do aktualnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodał, że jest to "piękna liczba".

Pentagon nie ukrywa, że mogą to być pierwsze myśliwce wyposażone w broń laserową do zwalczania myśliwców wroga. Nie zabraknie też wsparcia rojów dronów i sprzętu do prowadzenia wojen elektronicznych. Pentagon zapewnia też, że będzie to pierwsza maszyna tego typu, która będzie bazowała na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji. Mają one wspomóc pilota w walce powietrznej.