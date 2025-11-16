Mikroimplanty zamiast operacji mózgu. Mają leczyć stany zapalne i Alzheimera

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Biotechnolodzy z MIT opracowali miniaturowe urządzenia bioelektroniczne, które po podaniu do krwiobiegu przemieszczają się do wybranych rejonów mózgu i precyzyjnie docierają do obszarów objętych stanem zapalnym. Mikroimplanty są w stanie emitować impulsy elektryczne, co może znaleźć zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych, choroby Alzheimera czy stwardnienia rozsianego. Zdaniem ekspertów ta nowa metoda, nazywana cyrkulatroniką, ma uniwersalne zastosowanie i może posłużyć do leczenia także innych układów niż mózg.

Nieinwazyjne mikroimplanty bioelektroniczne zastąpią operację mózgu. Naukowcy zaprezentowali metodę ich wszczepiania przez krwiobieg
Nieinwazyjne mikroimplanty bioelektroniczne zastąpią operację mózgu. Naukowcy zaprezentowali metodę ich wszczepiania przez krwiobieg123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Niezwykle precyzyjne mikroimplanty zamiast operacji mózgu
  2. Cyrkulatronika to nadzieja dla chorych na Alzheimera i stwardnienie rozsiane

Niezwykle precyzyjne mikroimplanty zamiast operacji mózgu

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology wprowadzili mikroskopijne implanty do organizmu myszy przez krwiobieg. Potrafią one samodzielnie lokalizować konkretne obszary mózgu, a następnie aktywować się bezprzewodowo, aby na nie oddziaływać elektrycznie. Zanim zostaną wstrzyknięte, mikroimplanty są uprzednio łączone z żywymi komórkami, dzięki czemu nie wywołują reakcji immunologicznej i przekraczają barierę krew-mózg. Nową gałąź nauki, która zajmuje się tworzeniem takich rozwiązań, nazwano cyrkulatroniką.

Swoje dokonania badacze opisali na łamach prestiżowego "Nature Biotechnology". W poświęconym im artykule z 5 października autorzy wyjaśniają, że dotychczas implanty bioelektroniczne do stymulacji mózgu wymagały przeprowadzenia inwazyjnej operacji chirurgicznej. Ich rozwiązanie jest nieinwazyjne. Są nim "implanty niechirurgiczne, składające się z hybryd komórki odpornościowej i elektroniki". Podejście to naukowcy z MIT określili jako cyrkulatronika (ang. "Circulatronics").

"Urządzenia te mogą być dostarczane dożylnie i przemieszczać się autonomicznie do obszarów objętych stanami zapalnymi w mózgu, gdzie się wszczepiają i umożliwiają neuromodulację, co pozwala ominąć potrzebę zabiegu chirurgicznego"
wyjaśniają autorzy tej metody.

Prezentowane mikroimplanty są rozmiarów nieprzekraczających wielkością komórki, działają bezprzewodowo i zawierają układy fotowoltaiczne, które pozyskują energię optyczną o wysokiej konwersji energii.

Cyrkulatronika to nadzieja dla chorych na Alzheimera i stwardnienie rozsiane

Wstrzykiwane implanty jako pierwsze otrzymały myszy, ale naukowcy z MIT zakładają, że w przyszłości będą one mogły pomagać także ludziom. W artykule w "Nature Biotechnology" zademonstrowali oni dwie takie implantacje. Pierwsza polegała na wprowadzeniu urządzenia przez krwiobieg do obszaru mózgu objętego stanem zapalnym, co stanowić ma "przykład celu terapeutycznego w leczeniu wielu chorób neurologicznych". Druga zademonstrowała stymulacje neuronalną obszaru zapalnego z precyzją rzędu 30-µm.

Schemat budowy urządzenia optoelektronicznego, zdjęcia mikroskopowe elementów, wykresy przedstawiające zależność mocy i prądu od napięcia oraz intensywności światła. Kolorowa analiza widmowa oraz przekroje warstw materiałowych.
Schemat i charakterystyka działania mikroimplantów cyrkulatronicznychYadav, S., Lee, R.X., Kajale, S.N. et al. (CC BY 4.0)materiał zewnętrzny

Stany zapalne w mózgu uważane są za jedną z głównych przyczyn chorób neurodegeneracyjnych. Dzięki temu, że te urządzenia działają z niezwykłą precyzją, mogą one docierać do chorych fragmentów struktur nerwowych i oddziaływać na nie selektywnie. Cyrkulatronika daje póki co bardzo obiecujące efekty. Według ekspertów ma ona charakter uniwersalny i może być wykorzystywana także poza neurologią, obejmując również inne części ciała niż mózg.

Co dalej? Eksperci uważają, że w przyszłości może ona posłużyć do leczenia chorób psychicznych, nowotworów mózgu, choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego czy przewlekłego bólu u ludzi, a także schorzeń w innych układach. Testy kliniczne mają rozpocząć się w ciągu najbliższych 3 lat.

Zobacz również:

Nowy implant SPIRAL pozwala dostarczać leki do wielu obszarów mózgu jednocześnie. Szybko i bezpiecznie
Medycyna

Innowacyjny implant mózgowy. Dostarcza leki z chirurgiczną precyzją

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Źróło: Yadav, S., Lee, R.X., Kajale, S.N. et al. A nonsurgical brain implant enabled through a cell-electronics hybrid for focal neuromodulation. Nat Biotechnol (2025). https://doi.org/10.1038/s41587-025-02809-3

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze