Pierwszym chińskim pacjentem z implantem interfejsu mózg-komputer (BCI) został 37-latek, który ponad dekadę temu stracił wszystkie kończyny w wyniku porażenia prądem. Operacja wszczepienia urządzenia o średnicy 26 mm i grubości 6 mm (czyli praktycznie dwa razy mniejszego niż Neuralink) , a także niezbędnych do odbierania impulsów elektrod, miała miejsce w marcu tego roku i trwała niecałe 30 minut.

Jak to możliwe? Chirurdzy za pomocą zaawansowanych skanów stworzyli najpierw trójwymiarową mapę mózgu pacjenta, a następnie zrobili w czaszce pacjenta miejsce na chip i 5 mm otwór, przez który - dzięki nawigacji w czasie rzeczywistym - z dokładnością do milimetra umieścili elektrody nad korą ruchową, czyli obszarem odpowiedzialnym za kontrolę ruchu. Co warto podkreślić, implant opracowany przez Chińską Akademię Nauk (CAS) i szpital Huashan Uniwersytetu Fudan w Szanghaju zawiera najcieńszą i najbardziej elastyczną elektrodę na świecie.