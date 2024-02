Rozruszniki serca to małe urządzenia wykorzystujące impulsy elektryczne do korygowania nieprawidłowości w biciu serca, które są zasilane małymi bateriami. Większość użytkowników po okresie ok. 7 lat zmuszona jest więc ponownie udać się do szpitala na ich wymianę i chociaż rozruszniki umieszcza się w ciele w ramach krótkiego zabiegu w znieczuleniu miejscowym, może to powodować niepotrzebny dyskomfort i ryzyko.

Odpowiedzią na te problemy ma być nowatorski rozrusznik serca, inspirowany komórkami fotowoltaicznymi, który można wszczepić podczas minimalnie inwazyjnej operacji, wykorzystuje światło jako źródło energii i może zostać zastosowany do neuromodulacji i leczenia takich chorób, jak choroba Parkinsona.

