Pierwszy pacjent Neuralink kontroluje myszkę za pomocą myśli!

Pierwszy pacjent Neuralink robi postępy

Szef Tesli i SpaceX napisał na swoim koncie X, że "pierwszy człowiek otrzymał implant od Neuralink i szybko wraca do zdrowia". Teraz zaś wrócił z aktualizacją w sprawie, informując, że pierwszy pacjent, któremu wszczepiono chip mózgowy firmy Neuralink, w pełni wyzdrowiał i jest w stanie sterować myszą komputerową za pomocą myśli. Elon Musk dodał też, że w kolejnym kroku próbują uzyskać od pacjenta jak najwięcej kliknięć przyciskiem myszy.

Postęp jest dobry i wygląda na to, że pacjent w pełni wyzdrowiał, bez żadnych znanych nam skutków ubocznych. Pacjent może poruszać myszą po ekranie, po prostu myśląc komentował podczas cyfrowego wydarzenia Spaces.

Zdjęcie Działające urządzenie Neuralink / materiały prasowe

Kontrola ruchu myszy myślami to dopiero początek

Warto tu dodać, że implant Neuralink wykorzystuje wysokiej jakości zestaw cienkich jak włos sond, które są instalowane za pomocą przypominającego maszynę do szycia robota chirurgicznego R1. Układ zostaje przymocowany do kory ruchowej pacjenta, gdzie rejestruje i bezprzewodowo przesyła impulsy elektryczne do powiązanej aplikacji, która "tłumaczy" je na wykonalne poleceń dla komputera.



Wszystko po to, by jak przekonuje Elon Musk, pomagać osobom z paraliżem w odzyskaniu niezależności, a później także leczyć zaburzenia mózgu, przywracać wzrok osobom niewidomym (nawet przy wadach wrodzonych), a także rozwiązywać wiele problemów związanych z urazami i kręgosłupa.