Paradromics wszczepia pierwszy interfejs mózg-komputer człowiekowi. Wielki krok w neurotechnologii

Niedawno firma neurotechnologiczna Paradromics po raz pierwszy wszczepiła człowiekowi swój interfejs mózg-komputer (BCI) podczas rutynowej operacji na padaczkę. Umieszczenie i usunięcie urządzenia trwało tylko 20 minut. Dla Paradromics, które pracuje nad tą technologią od prawie 10 lat, jest to ogromne osiągnięcie, umożliwiające rozpoczęcie badań klinicznych. Ich celem jest przetestowanie długoterminowego bezpieczeństwa i codziennego użytkowania swojego urządzenia u ludzi.

- Już pokazaliśmy na zwierzętach, że nasze urządzenie jest najwyższej klasy pod względem jakości danych i trwałości - mówi założyciel i dyrektor generalny firmy, Matt Angle. - Teraz wykazaliśmy, że działa również u ludzi, co naprawdę nabiera rozpędu przed nadchodzącymi badaniami klinicznymi.

Dla pacjentów, którzy są zainteresowani BCI, najważniejsza jest długoterminowa niezawodność, pisze Paradromics na swojej stronie. To oznacza, że urządzenie musi być odporne na trudne biologiczne środowisko organizmu, żeby minimalizować potrzebę kolejnej operacji w celu wymiany. Aby tego dokonać, setki mikroelektrod, z których każda jest cieńsza od ludzkiego włosa, umieszczono w obudowie wykonanej z tytanu i platyny-irydu, które są bezpieczne i zgodne z ludzkim ciałem - a to sprawia, że nadaje się do długoterminowego użytkowania.