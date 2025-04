Rozmowa za pomocą myśli. To już się dzieje

Implanty do dekodowania impulsów mózgowych to skomplikowane urządzenia

Projekty związane z BCI stanowią wielką nadzieję dla osób, które straciły możliwość wokalizacji dźwięku. Niemniej dziś ta technologia ma dużo ograniczeń. Jak wskazaliśmy, największym jest długi czas pomiędzy sformułowaniem przekazu za pomocą impulsów w mózgu do wyartykułowania ich przez komputer . Oprogramowanie BCI musi najpierw przetworzyć i rozszyfrować wiadomość z myśli, zanim pokaże ją w formie tekstu. Stąd taka rozmowa nie jest naturalna i zwyczajnie może denerwować użytkownika.

Dodatkowym problemem jest fakt, że większość istniejących systemów BCI polega na uprzednim trenowaniu interfejsu, poprzez ruch ust, dopasowując go do konkretnych liter, sylab i w końcu całych wyrazów. To zaś utrudnia użytkowanie dla osób, które nigdy nie były w stanie mówić lub mają z tym trudności.