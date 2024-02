Naukowcy walczą o to od lat

A takie terapie są pilnie potrzebne, bo pomijając leki stosowane w leczeniu zaburzeń afektywnych, takie jak leki przeciwdepresyjne, niektóre szacunki wskazują, że zaledwie jeden procent wszystkich dostępnych leków działa na ośrodkowy układ nerwowy. Niektóre leki wstrzykuje się wprawdzie bezpośrednio do mózgu, ale procedura ta jest wysoce inwazyjna, a jej skuteczność mocno ograniczona.

W 2015 r. naukowcy wykorzystali fale dźwiękowe, aby po raz pierwszy umożliwić lekom stosowanym w chemioterapii przedostanie się przez barierę krew-mózg, co pobudziło trwające badania kliniczne, jednak w najnowszym badaniu przyjęto inne podejście.

Naukowcy od lat badają nanocząsteczki lipidów i ich zdolność do dostarczania leków do mózgu, ale poprzednie modele nie były w stanie zmierzyć, ile mRNA faktycznie dotarło do centralnego układu nerwowego.

Spędziłam miesiące zastanawiając się, jakie optymalne warunki dla tego nowego systemu in vitro, w tym jakie warunki wzrostu komórek i reportery fluorescencyjne zastosować. Po uzyskaniu solidnych wyników przeszukaliśmy naszą bibliotekę nanocząstek lipidowych i przetestowaliśmy je na modelach zwierzęcych mówi współautorka badań, bioinżynier Emily Han.

Spośród 14 nanocząstek lipidowych, które zespół przetestował na naczyniach laboratoryjnych, pięć wybrano do dalszej analizy na żywych myszach. Te "opakowania" leków - oznaczone markerami fluorescencyjnymi - wykazywały wysoki poziom transportu przez barierę krew-mózg.



Po wstrzyknięciu do krwiobiegu myszy część leków wygenerowała sygnał bioluminescencyjny w komórkach mózgowych, który naukowcy mogli odczytać już po sześciu godzinach. Oznacza to, że po starannej selekcji nośnika, złamanie bariery krew-mózg jest możliwe, co daje nadzieję na leczenie wielu chorób neurologicznych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!