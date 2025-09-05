Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK testuje kody QR z rozkładami.

Stacje kolejowe od lat mają drukowane rozkłady jazdy umieszczane w specjalnych gablotach, gdzie można sprawdzić informacje o przyjazdach oraz odjazdach pociągów. Mamy XXI wiek i wypadałoby pójść z duchem czasu. PKP PLK zdaje sobie z tego sprawę i rozpoczęło testy nowego rozwiązania, gdzie wykorzystano popularne kody QR.

PKP PLK testuje na stacjach kolejowych kody QR

PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w naszym kraju, rozpoczęły testy nowego rozwiązania. Wybrane stacje kolejowe w Polsce otrzymały kody QR, które można zeskanować telefonem. Następnie na ekranie smartfona zostanie wyświetlony aktualny rozkład jazdy pociągów dla danego przystanku.

Przykładowy kod QR, które PKP PLK rozmieszcza na stacjach kolejowych. Andrzej Borowski/PKP PLK materiały prasowe

Program pilotażowy rozpoczął się tuż przed wrześniową korektą jazdy pociągów. Wtedy pracownicy PKP PLK zaczęli rozmieszczać na wybranych stacjach kolejowych wspomniane kody QR dla podróżnych.

Wprowadzenie wirtualnych tablic z rozkładem jazdy i dystrybucja kodów QR, dzięki którym podróżni szybko mogą wyświetlić w telefonie rozkład jazdy dla danej lokalizacji, to kolejna funkcjonalność wpisująca się w proces cyfryzacji polskiej kolei.

"Rozpoczynamy etap testów nowego sposobu dostępu do rozkładów jazdy, w czasie którego będziemy optymalizować to rozwiązanie uwzględniając w szczególności głos podróżnych" - dodaje Krzysztof Drozdowski.

Kody QR na stacjach kolejowych w wybranych regionach Polski

Jeśli na stacji kolejowej, skąd podróżujecie, nie widzicie jeszcze kodów QR, to wynika to z faktu, że program pilotażowy jest ograniczony do wybranych regionów Polski. PKP PLK rozkleiło je na razie tylko na przystankach Dolnego Śląska, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Podhala. Łącznie jest to 530 lokalizacji. Kiedy pojawią się na kolejnych?

Z wdrożeniem nowego rocznego rozkładu jazdy planujemy udostępnienie kodów QR na wszystkich czynnych przystankach i stacjach w Polsce

To oznacza, że kody QR powinny pojawić się na wszystkich przystankach i stacjach kolejowych w Polsce jeszcze przed końcem tego roku. Nowy rozkład jazdy pociągów 2025/2026 ma wejść w życie w okolicy połowy grudnia.

Uwagi można zgłaszać poprzez aplikację Sprawny Peron

Pamiętajmy, że na razie jest to program pilotażowy, który wymagał odpowiedniego przygotowania cyfrowego. To oznacza, że mogą występować jakieś nieprawidłowości. PKP PLK zachęca podróżnych do zgłaszania uwag poprzez aplikację Sprawny Peron, która dostępna jest w sklepach App Store i Google Play.

Wszystkie uwagi i zgłoszenia mają być analizowane. Pozwoli to na sprawne wprowadzenie kodów QR na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych w Polsce, co ma nastąpić w połowie grudnia.

