Choć jego cena może przypominać miesięczną wypłatę, to nie da się ukryć, że zestaw robi ogromne wrażenie. Konstrukcja zawiera 38 miniaturowych figurek, w tym najbardziej kultowe postacie sagi: Luke'a Skywalkera, Dartha Vadera oraz Imperatora Palpatine'a. Dodatkowo pojawia się humorystyczna figurka szturmowca w jacuzzi, nawiązująca do gier LEGO Star Wars.

Najdroższy zestaw Lego w historii

Warto też odnotować, że zestaw nie przedstawia pełnej kuli, jak w filmach, lecz przekrój wnętrza Gwiazdy Śmierci, co pozwala odtworzyć kultowe lokacje, jak komora ze śmieciami, tron Palpatine'a czy cela księżniczki Lei. Dodatkowo w zestawie znalazły się m.in. panel sterowania wiązką grawitacyjną oraz hangar dla statków, umożliwiając pełne odtworzenie akcji znanych z ekranów kinowych.

LEGO dla kolekcjonerów

Gwiazda Śmierci dołącza do serii wysokobudżetowych zestawów LEGO Star Wars, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Wśród nich znajdują się m.in. sładająca się z 6 tys. elementów rekonstrukcja pierwszego statku z The Mandalorian, Sokół Millennium Hana Solo (ten kosztuje aż 3699,99 zł) czy szczegółowy model Landspeedra Luke'a Skywalkera.

Co jednak ciekawe, choć jest to najdroższy zestaw LEGO w historii, nie jest największy pod względem liczby elementów. Bo warto odnotować, że tytuł ten należy do rekonstrukcji Wieży Eiffla, która liczy ponad 10 tys. klocków i kosztuje 2699,99 zł. Nikt nie mówił, że to tanie hobby :)

