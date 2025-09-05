To najdroższy zestaw Lego w historii. Ujawinili gigantyczną Gwiazdę Śmierci
Miłośnicy klocków LEGO i uniwersum Gwiezdnych wojen mają powód do świętowania. Producent ujawnił właśnie Star Wars Ultimate Death Star, czyli największy zestaw LEGO Star Wars w historii. Nowość liczy sobie ponad 9 tys. elementów i jest jednocześnie najdroższym zestawem w ofercie firmy, bo trzeba zapłacić za niego 4299,99 zł.
Choć jego cena może przypominać miesięczną wypłatę, to nie da się ukryć, że zestaw robi ogromne wrażenie. Konstrukcja zawiera 38 miniaturowych figurek, w tym najbardziej kultowe postacie sagi: Luke'a Skywalkera, Dartha Vadera oraz Imperatora Palpatine'a. Dodatkowo pojawia się humorystyczna figurka szturmowca w jacuzzi, nawiązująca do gier LEGO Star Wars.
Najdroższy zestaw Lego w historii
Warto też odnotować, że zestaw nie przedstawia pełnej kuli, jak w filmach, lecz przekrój wnętrza Gwiazdy Śmierci, co pozwala odtworzyć kultowe lokacje, jak komora ze śmieciami, tron Palpatine'a czy cela księżniczki Lei. Dodatkowo w zestawie znalazły się m.in. panel sterowania wiązką grawitacyjną oraz hangar dla statków, umożliwiając pełne odtworzenie akcji znanych z ekranów kinowych.
LEGO dla kolekcjonerów
Gwiazda Śmierci dołącza do serii wysokobudżetowych zestawów LEGO Star Wars, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Wśród nich znajdują się m.in. sładająca się z 6 tys. elementów rekonstrukcja pierwszego statku z The Mandalorian, Sokół Millennium Hana Solo (ten kosztuje aż 3699,99 zł) czy szczegółowy model Landspeedra Luke'a Skywalkera.
Co jednak ciekawe, choć jest to najdroższy zestaw LEGO w historii, nie jest największy pod względem liczby elementów. Bo warto odnotować, że tytuł ten należy do rekonstrukcji Wieży Eiffla, która liczy ponad 10 tys. klocków i kosztuje 2699,99 zł. Nikt nie mówił, że to tanie hobby :)